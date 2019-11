Lộ bản vẽ trang phục dân tộc của Á hậu Thúy An

Quảng cáo

Miss Intercontinental đang đến rất gần khiến cộng đồng fan sắc đẹp vô cùng háo hức. Á hậu Thúy An sẽ là chiến binh cuối cùng trong Big7 năm nay xuất trận. Nàng hậu đang có sự chuẩn bị vô cùng chỉn chu, kĩ lưỡng từ ngoại hình, các kĩ năng cần thiết cho đến phần trang phục mang theo tới Miss Intercontinental. Và mới đây, NTK Nguyễn Minh Tuấn người luôn đồng hành cùng nhan sắc Việt trong phần thi trang phục dân tộc tại các cuộc thi thi nhan sắc quốc tế đã có những chia sẻ về hậu trường một buổi chụp hình đặc biệt. Trên trang cá nhân của NTK Nguyễn Minh Tuấn cũng đã úp mở và hé lộ một bản vẽ được cho là trang phục dân tộc của Thúy An. Ngay lập tức những hình ảnh này đã được cộng đồng fan sắc đẹp truyền tay nhau. Nhìn thiết kế xuất sắc trên bản vẽ cùng hình ảnh chụp tại hậu trường khiến fan mừng rỡ “đây sẽ là một trong những quốc phục hoành tráng và ý nghĩa nhất”.

Theo như những hình ảnh hậu trường và bản vẽ được chia sẻ, có thể thấy đây là một thiết kế khá “độc-lạ” khi kết hợp mây, núi và một con đại bàng lớn đang sải cánh vào thời trang. Một thiết kế với gam màu xanh chủ đạo, vừa tươi mới lại vừa trang nhã, tinh tế. Tổng thể bộ quốc phục là sự mềm mại trong những tà áo hòa quyện cùng sự mạnh mẽ nơi cầu vai phía sau với hình ảnh quyền lực của đại bảng sải cánh giữa đất trời, mây núi. Sự kết hợp độc đáo này tạo nên sức cuốn hút đặc biệt cho bộ quốc phục. Thiết kế này hiện đang nhận được sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cộng đồng fan sắc đẹp bởi ai cũng muốn được hiểu rõ hơn về ý nghĩa phía sau của nó. Đặc biệt, sau khi ghép nối những thông tin từng được NTK Nguyễn Minh Tuấn úp mở trên trang cá nhân, fan “mạnh dạn” đoán đây chính là quốc phục dành cho cô gái cuối cùng trong team Big7 Á hậu Thúy An. Từ bức ảnh hậu trường, có thể thấy bộ quốc phục “mang dậm nét dân gian Việt Nam” nhưng vô cùng lạ mắt, mới mẻ khiến háo hức ngóng đợi hình ảnh Á hậu Thúy An khoác lên mình bộ quốc phục đặc biệt hoành tráng này.

Sau thời gian dài rèn luyện, Á hậu Thúy An đã có sự thay đổi ngoạn mục về hình ảnh cùng các kỹ năng cần thiết cho một đấu trường nhan sắc quốc tế. Hình ảnh mới của Thúy An được cộng đồng fan sắc đẹp đánh giá đã hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí của Miss Intercontinental. Mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho hành trang tới với Miss Intercontinental của Á hậu Thúy An chính là bộ quốc phục đặc biệt mộc mạc, mang đậm hình ảnh văn hóa dân gian Việt Nam.

Á hậu Thúy An sẽ chính thức mang đến Ai Cập để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện danh giá của Miss Intercontinental vào tối ngày 4/12 tới đây. Cùng theo dõi, ủng hộ và cổ vũ chiến binh cuối cùng của đại diện Việt Nam tại Big7.

P.V