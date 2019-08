Miss World Việt Nam 2019: Á hậu 1 và Người đẹp Nhân ái là đảng viên, có tài

Nguyễn Hà Kiều Loan, Á hậu 1, cô gái có gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng và giọng hát rất hay tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 vốn là một học sinh xuất sắc của trường THPT Nguyễn Huy Hiệu (Quảng Nam), được chi bộ nhà trường kết nạp đảng năm 2018, khi đang học lớp 12 (hiện là đảng viên dự bị).

Kiều Loan từng đoạt giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh. Điều ngạc nhiên là dù chỉ học một trường thị xã, tiếng Anh của Kiều Loan đạt mức “bắn như gió” tuy có hơi nuốt âm. Tại cuộc họp báo sau đêm chung kết, khi được yêu cầu tự giới thiệu và chia sẻ cảm tưởng của mình bằng tiếng Anh, Kiều Loan đã làm các nhà báo có mặt ngạc nhiên với một thứ tiếng Anh lưu loát, thoải mái.

Liền sau đó, cô là giọng hát chính cùng với hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu 2 Nguyễn Tường San và 9 người đẹp đoạt các giải thưởng phụ của cuộc thi trình bày khá hay ca khúc tiếng Anh “Don’t Let Me Down”. Trước đó, trong đêm thi Người đẹp Tài năng của Miss World Việt Nam, Kiều Loan là một trong hai thí sinh gây ấn tượng mạnh nhất khi trình bày ca khúc “Uống trà”. Nhà báo Ngô Bá Lục có mặt tại đêm thi đã hào hứng thốt lên: Thí sinh hoàn toàn làm chủ bài hát và sân khấu, được cả về giọng hát lẫn biểu cảm và phong thái biểu diễn.

Bên cạnh sắc đẹp và tài năng, Kiều Loan còn học giỏi và tích cực tham gia các công tác Đoàn, hội. Khi học THPT, cô đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, Bí thư Chi đoàn xuất sắc 3 năm liên tiếp. Hiện Kiều Loan là sinh viên ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng. Cô là Phó bí thư chi đoàn và Chi hội trưởng chi hội SV lớp.

Kiều Loan sẽ đại diện cho Việt Nam dự cuộc thi sắc đẹp lớn Hoa hậu Hòa bình thế giới (Miss Grand) tổ chức năm nay tại Venezuela. Khi được hỏi có lo ngại không khi một cô gái trẻ như vậy đi thi ở một đất nước xa xôi tận Nam Mỹ, lại đang ở trong tình hình bất ổn định chính trị rất phức tạp, chị Phạm Thị Kim Dung - Tổng Giám đốc Cty Sen Vàng, Trưởng BTC Miss World Việt Nam nói: “Tôi không lo ngại vì Kiều Loan là cô gái vững vàng, bản lĩnh, cởi mở, hòa đồng và biết làm chủ các tình huống, hoàn cảnh”.

Đảng viên trẻ thứ hai trong Top 5 của Miss World Việt Nam là Dương Thị Ngọc Thoa, cô gái Khmer quê ở Sóc Trăng, hiện là UV BCH Đoàn trường, sinh viên xuất sắc và là Hoa khôi Hội thi sinh viên thanh lịch Đại học An ninh Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Ngọc Thoa từng là thủ khoa đầu vào duy nhất của Trường Văn hoá II - Bộ Công an và hiện là một trong những sinh viên xuất sắc của ĐH An ninh. Tại các cấp học từ phổ thông đến đại học, Ngọc Thoa luôn là một học sinh toàn diện. Đặc biệt, Ngọc Thoa rất mạnh trong các hoạt động thể chất, từng nhiều lần đạt giải cao trong các cuộc thi bộ môn về thể dục - thể thao. Cô từng đạt huy chương đồng nhảy cao của thành phố Bạc Liêu và được tuyển thẳng vào đội tuyển bóng chuyền nữ tỉnh này. Với thành tích học tập, công tác và vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động, Ngọc Thoa đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Sinh viên An ninh thanh lịch lần VI do Đoàn trường Đại học An ninh Nhân dân tổ chức cùng giải phụ Thí sinh có phần trình diễn dạ hội xuất sắc nhất.

Trong cuộc thi Miss World Việt Nam 2019, Ngọc Thoa nằm trong nhóm thí sinh nổi bật ngay từ vòng chung khảo khu vực phía Nam. Tại cuộc thi Người đẹp Thể thao, Ngọc Thoa cũng nằm trong top đầu. Thực hiện dự án nhân ái, Ngọc Thoa gây ấn tượng rất mạnh khi dám mặc bộ quần áo bảo hộ cùng công nhân vét cống chui xuống làm việc trong cống ngầm thành phố. Đây là dự án nhằm giới thiệu và tôn vinh lao động cực nhọc, nguy hiểm của những người công nhân đảm bảo vệ sinh và thoát nước cho thành phố. Với hành động dấn thân đặc biệt này, Ngọc Thoa được Ban Giám khảo trao danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt vào Top 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Mặc dù phải chịu áp lực lớn khi là người đầu tiên trả lời ứng xử, nhưng với câu hỏi: “Theo bạn, hình mẫu đại diện cho người phụ nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại cần thay đổi gì so với hình mẫu truyền thống?”, Ngọc Thoa đã bình tĩnh, tự tin trả lời: “Theo tôi, hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam nhất thiết phải thay đổi cho phù hợp với xu thế hiện nay. Cần phải thông minh, bản lĩnh, biết tiếp thu khoa học công nghệ và quan trọng hơn là phải giữ gìn được những nét đặc trưng của phụ nữ truyền thống ngày xưa là công, dung, ngôn, hạnh. Hội tụ cả hai điều trên là hình mẫu lý tưởng nhất”. Đây là một trong các câu trả lời tốt nhất của Top 5.