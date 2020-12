Ngoại hình ‘bốc lửa’ của người mẫu 27 tuổi đăng quang Hoa hậu Thái Lan 2020

Tối 13/12, chung kết Hoa hậu Thái Lan 2020 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế ở Chiang Mai. Vượt qua 29 người đẹp, Natthapat Pongpraphan đăng quang ngôi vị nhan sắc cao nhất, được "người tiền nhiệm" Sireethorn Leearamwat chuyển giao vương miện.

Pongpraphan đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc chiến thắng trên Instagram. "May (tên thân mật) là một phụ nữ bình thường, có mục tiêu và ước mơ rõ ràng. May chỉ biết rằng bản thân mình cần phải nỗ lực. Thành tựu ngày hôm nay là kết quả của quá trình học hỏi và phấn đấu không ngừng. May muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, không ai có thể đưa bạn chạm đến ước mơ, ngoại trừ chính bản thân bạn", cô chia sẻ.