Nhãn hàng Oribe: Mong góp phần tìm ra một Hoa hậu đủ lòng nhân ái

Đồng hành cùng dự án lần này, Công ty CP Dược Mỹ Phẩm Oribe – Thương hiệu mỹ phẩm Oribe đã một lần nữa khẳng định mạnh mẽ thông điệp mong muốn phát triển thương hiệu đi đôi với hoạt động sẻ chia cùng cộng đồng. Ông Vũ Cao Thăng – Tổng giám đốc Cty CP Dược mỹ phẩm Oribe – Nhãn hàng Mỹ phẩm Oribe đã dành cho chương trình một buổi chia sẻ ngắn xoay quanh quyết định đồng hành ý nghĩa vừa qua của doanh nghiệp trẻ này.

Ông có thể chia sẻ lý do mà Oribe quyết định chọn dự án mang đến sân chơi cho các trẻ em của Làng Canh Giao, Tỉnh Bình Định để đồng hành cùng các thí sinh HHVN?

Có 2 lý do để Oribe quyết định là nhà tài trợ đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam để mang đến sân chơi cho các trẻ em của Làng Canh Giao, Bình Định.

Thứ nhất, việc đóng góp và hỗ trợ cho các dự án cộng đồng vì xã hội là điều mà chúng tôi luôn mong muốn được thực hiện song song cùng với việc phát triển kinh doanh của công ty. Đây cũng là niềm tự hào to lớn mà trong suốt quá trình hoạt động Oribe đã làm được và mang lại những kết quả rất tốt đẹp.

Tiếp theo, đúng với slogan “Đẹp từ gốc” và tiêu chí luôn mong muốn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trong việc làm đẹp về cả ngoại hình lẫn tâm hồn, Oribe muốn hỗ trợ và cùng với các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giúp đỡ các em nhỏ của làng Canh Giao, mang đến một vẻ đẹp thiện nguyện đầy tính nhân văn.

Thông điệp mà doanh nghiệp muốn gửi đến thông qua việc tài trợ dự án Nhân Ái lần này là gì, thưa ông?

Thông qua dự án Nhân Ái lần này, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp rằng : “Luôn có những điều tốt đẹp hiện hữu trong cuộc sống này và Oribe sẽ luôn là người bạn vững chắc cùng với phụ nữ Việt Nam làm nên những điều nhân văn cho xã hội, tôn vinh vẻ đẹp nhân ái, sâu sắc”

Với việc định hướng phát triển thành công ty thuộc TOP 10 công ty dược mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam. Sắp tới doanh nghiệp sẽ có những chiến lược kinh doanh cũng như những hoạt động cộng đồng nào?

Vừa qua Oribe đã vinh dự được nhận giải thưởng “TOP 10 Thương hiệu tín nhiệm 2018” do người tiêu dùng bình chọn. Đây là niềm tự hào to lớn của chúng tôi khi nhận được sự tin tưởng to lớn của khách hàng. Vì vậy để đáp lại sự ủng hộ của người tiêu dùng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý, đa dạng các kênh bán hàng trên khắp toàn quốc, hướng đến mục tiêu tất cả các khu vực ở Việt Nam đều sẽ có sản phẩm của Oribe.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh vì cộng đồng mà công ty đã đặt ra ngay từ khi thành lập. Oribe sẽ tổ chức và tài trợ thêm nhiều chương trình vì cộng đồng khác, đồng thời sẽ lập một quỹ thiện nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống để có thể vươn lên trong cuộc sống.