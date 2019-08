Nhan sắc ngày càng rực rỡ của Á hậu Thuý An sau 1 năm đăng quang

Sau khi đăng quang, Á hậu Thuý An gắn liền với nét đẹp dịu dàng và nữ tính. Với việc đăng quang ngôi vị Á hậu 2, cô nghiễm nhiên được quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2018. Tuy nhiên, vì lý do không đảm bảo sức khoẻ và phải thực hiện một tiểu phẫu nhỏ nên Thuý An đành phải tạm gác lại nghĩa vụ dự thi quốc tế của mình. Người đẹp Nhân Ái Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sau đó đã được lựa chọn để thay chân Thuý An dự thi Miss International 2018.