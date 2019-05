Những câu nói ấn tượng của các hoa hậu, á hậu tại 'Hành trình từ trái tim'

Các hoa hậu, á hậu đã vượt qua hàng nghìn km đường đèo núi quanh co hiểm trở, sương mù và đêm tối để đến giao lưu và trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách quý là “Quốc gia khởi nghiệp”, “Khuyến học”, “Nghĩ giàu làm giàu”, “Đắc nhân tâm”, “Không bao giờ thất bại, tất cả là thử thách” cho các học sinh, sinh viên, thanh niên, bà con vùng sâu và chiến sỹ bộ đội biên phòng vùng biên giới...



Đây là những đầu sách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết tuyển chọn với mong muốn trao gửi ánh sáng tri thức, khơi gợi khát vọng lớn, chí hướng mạnh mẽ về tinh thần khởi nghiệp kiến quốc của hàng triệu bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước.



Trong chuỗi “Hành trình từ trái tim” tại các tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa ở Tây Nguyên hay các miền đất miền núi địa đầu Tổ quốc là Tây Bắc, các người đẹp hoa hậu đã cùng đồng hành, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc, niềm vui, niềm tự hào khi được tham gia một hành trình có ý nghĩa lớn lao cho hàng triệu các bạn trẻ thanh niên.



Ngọc Hân, Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Thu Ngân, Thùy Dung, Hoàng My, Mâu Thủy, Tú Anh, Lệ Hằng, Thúy Vân, Trương Thị May… đã gây ấn tượng với các bạn trẻ bởi những chia sẻ về tầm quan trọng của tri thức thông qua việc đọc sách, nuôi dưỡng ước mơ lớn và hành trang lớn nhất, quý giá nhất của các bạn trẻ chính là dám sống với khát vọng lớn, với đam mê của tuổi trẻ và làm giàu tri thức để chuyển hóa làm giàu tinh thần, làm giàu vật chất, làm giàu thể chất cho cá nhân và cộng đồng.



Dưới đây là những câu nói ấn tượng trong chuỗi ‘Hành trình từ trái tim’ vùng núi cao của các người đẹp hoa hậu:

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại! KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ! “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng nhằm kiến tạo Khát Vọng Lớn, Chí Hướng Vĩ Đại cho thế hệ Thanh Niên Việt Nam; xây dựng Trí Huệ và sự Minh Triết toàn diện cho 30 triệu Thanh niên Việt thông qua việc trao tặng hàng chục triệu cuốn sách quý đổi đời tới Thanh niên Việt để có sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện, để từ đó chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh vật chất và sức mạnh thể chất, tạo nên sức mạnh của Quốc gia. “Tủ sách nền tảng đổi đời” gồm hơn 100 đầu sách quý được CHỦ TỊCH Tập đoàn Trung Nguyên Legend ĐẶNG LÊ NGUYÊN VŨ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. Tủ sách thấm đẫm tư duy biện chứng, tuần hoàn liên thông từ lập thuyết đến thực hành, hợp nhất tinh hoa của toàn nhân loại để giúp học hỏi toàn diện và đúng đắn về 12 lĩnh vực căn cốt nhất: Khoa Học, Triết Học, Huyền Học, Y Học, Võ Học, Kinh Tài Học, Chính Trị Học, Đạo Đức Học, Xã Hội Học, Mỹ Học, Âm Thanh Học và Ngôn Ngữ Học. Trong đó, 5 cuốn sách “Nghĩ Giàu Làm Giàu”, ‘Khuyến Học”, “Quốc Gia Khởi Nghiệp”, “Đắc Nhân Tâm”, “Không Bao Giờ Là Thất Bại – Tất Cả Chỉ Là Thử Thách” là những cuốn sách mở đầu của “Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời”. Từ năm 2018 - 2023, “Hành trình Từ Trái Tim” mong muốn trang bị đến hơn 20 triệu hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là một thư viện ánh sáng tri thức toàn diện; từng “Tủ Sách Nền Tảng Đổi Đời” đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chánh gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị toàn bộ hệ thống thư viện các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội,… và 30 triệu thanh niên trên mọi miền Tổ Quốc. Số lượng sách dự kiến đạt tới trên 200 triệu cuốn, với nguồn lực chi phí cần có là gần 5 tỉ đô la. Trung Nguyên Legend hy vọng và tin rằng, Hành trình sẽ nhận được sự hưởng ứng, hội tụ, đoàn kết, lan tỏa và được tổ chức sâu rộng hơn, rộng khắp hơn trên mọi miền đất nước; cùng sự đồng hành ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các nhân vật ảnh hưởng, giới tinh hoa, truyền thông…vì một Chí Hướng Lớn, vì một Khát Vọng Vĩ đại, Khởi Nghiệp Kiến Quốc không chỉ cho 30 triệu thanh niên Việt mà cho mọi gia đình, mọi công dân Việt Nam. Với nguồn lực còn hạn chế về nhân lực, vật lực… nhưng Tập đoàn Trung Nguyên Legend sẽ thực hiện bằng Tâm Thiện Lành và trách nhiệm cao nhất. Đến nay, “Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” đã có sự đồng hành của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam…cùng nhiều cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế; cùng các cơ quan truyền thông: Một Thế Giới, Thanh Niên, Soha, Tiền Phong…Hành trình đang tiếp tục tổ chức các chương trình hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên quân đội…tại hệ thống các trường Đại học, Học Viện, Cao đẳng, phổ thông trung học; hệ thống các nhà thư viện, nhà văn hóa… trên khắp cả nước và vùng biển đảo xa xôi nhất của tổ quốc. Thông tin chi tiết về ‘Hành trình từ Trái tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” liên tục được cập nhật tại www.hanhtrinhlapchividai.com hoặc https://www.facebook.com/lapchividai Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

