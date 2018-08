Những khoảnh khắc khó quên của dự án 'Ngày hạnh phúc' – 'Người đẹp nhân ái'

Quang cảnh toàn bộ khách mời tham dự đã có mặt The Adora – Luxury chờ đợi giây phút các đôi uyên ương xuất hiện, họ chia sẻ cảm thấy may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng không chỉ của 1 mà là 15 câu chuyện tình yêu và nghị lực thật đẹp

Thông tin giới thiệu The Adora Luxury:

Nằm trong chuỗi hệ thống trung tâm hội nghị yến tiệc The Adora của tập đoàn Đông Phương, The Adora Luxury là điểm đến lý tưởng được nhiều cặp đôi lựa chọn cho ngày trọng đại. Đồng hành cùng ngày trọng đại của các đôi uyên ương, The Adora Luxury hiện đang triển khai chương trình Ngày hạnh phúc với thông điệp “Qùa cưới yêu thương – Hạnh phúc tròn đầy”, dành tặng voucher ưu đãi đến 12.000.000 đồng khi khách hàng đặt tiệc tại The Adora Luxuy.

Thông tin chi tiết liên hệ: The Adora - Luxury

Địa chỉ: 198 Hoàng Văn Thụ, P9, Q Phú Nhuận.