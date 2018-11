Nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump làm việc ở Bộ Ngoại giao

Cuộc sống của Hà My thay đổi thế nào sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018?

Có thể nói sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hà My khá bận rộn vì liên tục có những lời mời tham dự sự kiện, chụp hình. Nhiều NTK áo dài quan tâm tới Hà My vì như mọi người đã biết từ sự kiện tặng hoa Tổng thống Trump hình ảnh Hà My luôn gắn với tà áo dài. Chính vì vậy, các NTK thích thú và muốn hợp tác công việc với My.

Bên cạnh đó, từ sau cuộc thi HHVN 2018, nhiều người tới Hà My hơn.Dù không được giải cao và lọt top sâu trong cuộc thi nhưng mọi người vẫn ủng hộ và yêu mến My. Trang cá nhân có nhiều lượt theo dõi và được quan tâm hơn. Đó là điều mà My cảm thấy quý giá nhất.

Hình ảnh Phạm Ngọc Hà My trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước khi tham gia HHVN 2018, Hà My tiết lộ không biết đi giày cao gót, chỉ học và học. So với hiện tại, Hà My đã quen với sự bận rộn này?

Thực ra, Hà My là tuýp người không để bản thân nhàn rỗi. Nên My thích thú khi mình liên tục làm việc và bận rộn với những kế hoạch trong tương lai.

Sau cuộc thi HHVN 2018, Hà My có thêm nhiều cơ hội hơn trong công việc cũng như nhận nhiều lời đề xuất đại diện hình ảnh cho nhãn hàng.

Ngày hôm qua (5/11) là ngày đầu tiên My làm việc ở Vụ báo chí của Bộ ngoại giao. My nghĩ đây là công việc phù hợp nhất với mình. Bên cạnh công việc ở Vụ thì My sẽ sắp xếp hợp lý để tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội hoặc văn hoá- giải trí bên ngoài.

Làm việc ở Bộ Ngoại giao có phải là giấc mơ của Hà My?

Hà My tốt nghiệp chuyện ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Ngoại giao. Có lẽ được làm việc ở Bộ Ngoại giao là giấc mơ của rất nhiều sinh viên trong trường, không riêng gì Hà My.

My rất háo hức khi chính thức bắt đầu làm việc ở Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao. Từ lúc thực tập, My biết công việc ở Vụ khá năng động, sẽ tham gia vào các sự kiện ngoại giao và chính trị của nước nhà.

Nếu được thi lại trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hà My sẽ thay đổi điều gì?

(Cười) Hà My sẽ cố gắng giảm thêm cân. Đây chính là điều mà My cảm thấy chưa thật tự tin trong suốt hành trình tham gia cuộc thi so với các thí sinh khác.

My có tiếc nuối không?

Hà My đã cố gắng hết mình để thể hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Như My đã nói ở trên, điều mà My cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là tình cảm yêu mến của mọi người dành cho mình. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, My cảm thấy chỉ được chứ không mất!

Đó là những gì?

Hà My gần như thay đổi hoàn toàn về phong thái. Từ một cô gái không biết đi giày cao gót, My đã có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk. Trước đây, My chỉ biết đến học mà thiếu đi sự nữ tính, nhẹ nhàng. Bây giờ, My không những nữ tính hơn mà còn trưởng thành, chững chạc hơn.

Truyền thông, báo chí hay người hâm mộ vẫn nhắc đến Hà My là ‘nữ sinh tặng hoa TT Trump’, cảm xúc của My thế nào?

Hà My rất tự hào về danh xưng này. Hà My thích khi được mọi người biết tới là “nữ sinh tặng hoa Tổng thống Trump”- đó là vinh dự rất lớn đối với bản thân Hà My cũng như với sinh viên Học viện Ngoại giao nói chung.

Sau này, có thể mọi người sẽ biết tới Hà My là một nữ MC hoặc một cán bộ Ngoại giao góp phần đem hình ảnh đất nước Việt Nam hiện đại, hội nhập tới bạn bè nước ngoài.

Hà My có dự định theo đuổi “giấc mơ truyền hình”?

Hiện tại, My vừa đi làm và tranh thủ học thêm các khoá đào tạo MC vào buổi tối. My dự định theo học lớp MC của cô Kim Tiến, theo hướng chính luận. Ngoài ra, Hà My muốn trau dồi thêm các ngoại ngữ mà mình yêu thích như: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Trung…

Trong các MC truyền hình thì Hà My đặc biệt thần tượng Á hậu Thuỵ Vân và Á hậu Diễm Trang. Đây cũng là hai nữ MC mà My có cơ hội được tiếp xúc trong cuộc thi HHVN gần đây. My cảm thấy hai chị có phong thái tự tin, cách dẫn lôi cuốn, không gây sự nhàm chán và làm chủ được chương trình, sân khấu. Đó là điều làm cho chương trình hoàn hảo hơn cả.

Cảm ơn Hà My về cuộc trò chuyện này!

Đỗ Quyên