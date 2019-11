Ông trùm hoa hậu Venezuela đưa 'gà chiến' quyết giành vương miện tại Việt Nam

Quảng cáo

Tại Venezuela, Osmel Sousa được coi là ”Ông trùm hoa hậu” bởi có nhiều thành tích khi đưa Venezuela từ một quốc gia không tên tuổi trở thành “Cường quốc hoa hậu” trên thế giới. Từng là thành viên rồi lên giữ chức chủ tịch tổ chức Miss Venezuela - Hoa hậu Venezuela từ năm 1970 đến năm 2018, trong “Triều đại” của Osmel Sousa, Venezuela đã có 6 chiếc vương miện Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ, 5 vương miện Miss World - Hoa hậu Thế giới và 7 vương miện Miss International (Hoa hậu Quốc tế),… cùng hàng loạt Á hậu và thí sinh lọt vào bán kết.

"Ông trùm hoa hậu" Osmel Sousa và người đẹp Claudymar Oropeza

Osmel Sousa từng gây nên kỳ tích với cú B2B tại Miss Universe, khi phát hiện ra Dayana Mendoza và Stefanía Fernández - hai Hoa hậu Venezuela đã liên tiếp đăng quang Miss Universe 2008 và 2009. Đây là một "cột mốc" đến thời điểm hiện tại, chưa có quốc gia nào làm được ở Miss Universe. Vì lẽ đó, Osmel Sousa được mệnh danh là “Ông trùm hoa hậu”.

Người đẹp đến từ Venezuela- Dayana Mendoza từng đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 tại Việt Nam.

Với cuộc thi Miss Charm International được tổ chức tại Việt Nam năm nay, Osmel Sousa cũng quyết đem Vương miện về cho Venezuela khi lựa chọn người đẹp Claudymar Oropeza tham gia.

Claudymar Oropeza năm nay 19 tuổi đến từ bang Valencia, hiện đang theo học ngành Marketing. Cô cao 1,79m, sở hữu vòng eo con kiến và những đường cong nóng bỏng. Claudymar Oropeza từng là người mẫu, cô có thể nói được 3 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý và rất có kinh nghiệm trong ứng xử với những câu trả lời sắc xảo, thông minh.

Claudymar Oropeza.

Không chỉ vậy, Claudymar Oropeza là người chiến thắng trong cuộc thi “El Concurso by Osmel Sousa 2018” (Một cuộc thi do Osmel Sousa tổ chức nhằm tìm ra người có nhiều tiềm năng nhất để dào tạo và tham dự các cuộc thi nhan sắc) khi vượt qua người đẹp Valentina Figuera (Tân Miss Grand International 2019) để giành chiếc Vương miện cao quý do chính tay ông trùm hoa hậu Venezuela trao.

Theo nhận xét của Osmel, Claudymar Oropeza là một trong những người đẹp sáng giá nhất trong những người mà ông đã huấn luyện hơn 10 năm qua.

Ngắm nhan sắc của Claudymar Oropeza



Trọng Thịnh