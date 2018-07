Sân khấu ‘đánh cược’ với thời tiết

Ðạo diễn nhận định tổng quan về sân khấu cho đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam ở Cửa Lò?

Quảng trường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An thường được chọn để tổ chức các sự kiện văn hóa giải trí và lễ hội với quy mô lớn. Với mặt bằng thoáng rộng, đối diện với bãi tắm đẹp, nơi đây thường thu hút lượng lớn khán giả đến vui chơi, nghỉ dưỡng, nhộn nhịp về đêm. Một phần lý do chúng tôi chọn địa thế ở đây để vì muốn đáp ứng số lượng đông đảo khán giả muốn theo dõi đêm thi. Rất ít khi, Nghệ An có một chương trình quốc gia lớn như Hoa hậu Việt Nam, chúng tôi muốn làm thỏa lòng bà con nhân dân địa phương. Chúng tôi có bố trí thêm màn hình LED để chiếu live những màn trình diễn trực tiếp, khán giả có thể nhìn thấy rõ nhan sắc thí sinh và phần trình diễn.

Tuy nhiên chúng tôi đang khá lo lắng trước dự báo về cơn bão ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình. Với thiết kế sân khấu theo chủ đề Mộc hiện nay, sẽ không có địa điểm nào tại Nghệ An hay Vinh có thể đáp ứng được. Nếu phải đưa đêm thi vào trong nhà, nhiều đạo cụ cỡ lớn mang tính bay bổng sẽ phải bỏ. Ngoài ra, về hiệu ứng, âm thanh, ánh sáng, kĩ thuật, truyền hình trực tiếp cũng phải hạn chế đi nhiều và thực sự không xứng tầm với một chương trình nhan sắc quy mô quốc gia.

Anh và BTC hẳn đã có giải pháp thay thế địa điểm diễn ra đêm chung khảo trong điều kiện thời tiết bất khả kháng? Sân khấu sẽ thay đổi thế nào trong trường hợp này?

Chúng tôi đã dự trù phương án để thay thế: đưa đêm chung khảo vào tổ chức trong khán phòng của Nhà Văn hóa Lao động thành phố Vinh với số lượng chỗ ngồi hạn chế và sân khấu không lớn bằng sân khấu ngoài trời. Thiết kế sân khấu ngoài trời do đó không thể dàn dựng trong nhà. Vậy nên, tôi sẽ chỉ dựng một sân khấu đơn giản, chỉ có ánh sáng màn hình LED chiếu một số hiệu ứng cần thiết minh họa cho các phần trình diễn của thí sinh, mọi ý tưởng tiết giảm hết mức có thể để tập trung vào các phần thi của thí sinh. Còn các yếu tố nghệ thuật xin hẹn khán giả trong những đêm diễn tiếp theo của hành trình Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn còn rất dài từ đây cho tới chung kết.

Giả sử vào ngày quyết định di chuyển (thứ Sáu) trời mưa lớn nhưng đến Chủ nhật trời lại đẹp thì đêm chung khảo sẽ diễn ra ở đâu?

Như chúng tôi đã chia sẻ, từ 3-4 ngày trước đêm Chung khảo phía Bắc chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nếu thời tiết không thuận lợi chương trình sẽ diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động. Sau đó, dù trời đẹp thì chúng tôi cũng không còn thời gian để thay đổi thêm một lần nữa.

Hôm trước khi thời tiết còn tốt, rất nhiều người dân ghé thăm sân khấu đang thi công hỏi khi nào chương trình diễn ra, bày tỏ sự mong chờ háo hức... Vì thế tôi càng mong và “khấn” cho mọi thứ thật suôn sẻ.

Anh có điều gì muốn nhắn gửi khán giả Cửa Lò cũng như khán giả của đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam khi nhiều khả năng phải di dời và thay đổi sân khấu đêm chung khảo?

Với tâm nguyện được mang đến đêm thi Hoa hậu Việt Nam- chung khảo khu vực miền Bắc đầy đủ yếu tố về nghệ thuật, giải trí cũng như tôn vinh văn hóa truyền thống, tới thời điểm này chúng tôi vẫn mong ước trời sẽ thấu lòng người.

Cũng chia sẻ thêm là trong quá trình khảo sát tại Nghệ An, chúng tôi đã được các cấp lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện hết sức để tổ chức một chương trình nghệ thuật, một chương trình nhan sắc xứng tầm quốc gia tại đây để có thể quảng bá nét đẹp địa phương. Ðó là lý do vì sao chúng tôi vẫn phải đánh cược với thời tiết để tiếp tục thi công sân khấu ngoài trời. Hiện theo dự báo khí tượng của một số kênh thông tin trong nước và quốc tế, trong khoảng ngày 20 đến 22/7, trời không có mưa, khả năng có nắng. Ðiều đó giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định.

Trong trường hợp thời tiết không như mong đợi, sân khấu phải rời vào trong nhà, tôi rất lấy làm tiếc và xin được gửi lời xin lỗi đến khán giả khi không có được một đêm diễn như kỳ vọng. Cho dù như thế, tôi vẫn hy vọng đêm chung khảo phía Bắc chúng ta sẽ chọn được các nhan sắc xinh đẹp, trí tuệ và hội đủ yếu tố để trở thành ứng cử viên sáng giá cho Hoa hậu Việt Nam năm nay. Tôi nghĩ đó là điều cuối cùng đọng lại, chúng ta hãy cứ thoải mái dù cho điều gì xảy ra.

“BTC Hoa hậu Việt Nam 2018 đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đêm chung khảo phía Bắc sẽ là một đêm nghệ thuật hoành tráng được trình diễn tại một sân khấu thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay như một món quà trân trọng gửi tới bà con Nghệ An. Tuy nhiên trước điều kiện thời tiết không thuận lợi, BTC đang cho thi công song song sân khấu ngoài trời tại quảng trường Bình Minh và sân khấu dự phòng trong Nhà Văn hóa Lao động. Nếu vì lý do thời tiết phải đưa trong nhà, đêm chung khảo vẫn sẽ được tổ chức với một chất lượng tốt nhất có thể”. Nhà báo Vũ Tiến - Phó TBT báo Tiền Phong, Phó BTC Hoa hậu Việt Nam 2018

N.M.Hà (thực hiện)