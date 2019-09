Sao Việt chụp ảnh kỷ niệm trên đường đi tặng sách

Trong chuỗi “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” vùng núi cao do Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức vừa qua, sau khi giao lưu, tặng sách quý cho người dân, học sinh, chiến sĩ... các Á hậu Lệ Hằng, Hoàng My, Trương Thị May và diễn viên Lương Thanh đã lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp ở thác Bản Giốc (Cao Bằng).