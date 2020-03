Sau khi hoãn cưới vì Covid, Ngọc Hân cùng các nghệ sĩ đi hiến máu giữa mùa dịch

Vừa qua, để hưởng ứng chương trình 'Hiến máu an toàn - Đừng ngại Covid' do Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương tổ chức, Hoa hậu Ngọc Hân cùng các nghệ sĩ đã không ngại mùa dịch tới tham gia hiến máu. Ngọc Hân và các nghệ sĩ được đo nhiệt độ cẩn thận trước khi tham gia hiến máu để đảm bảo an toàn cho cộng đồng.