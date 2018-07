Sôi động chương trình Vang mãi bước quân hành

Tại hai buổi gặp gỡ, nhà báo Lê Xuân Sơn - TBT Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã thông tin về các hoạt động nhân ái của báo Tiền Phong, các đơn vị phối hợp và của BTC cùng các thí sinh cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2018. Cụ thể, BTC các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong chủ trì từ trước đến nay bao giờ cũng hướng thí sinh vào những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn… Ðó chính là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang… Riêng với báo Tiền Phong, đã 6 năm nay, dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 nào cũng tổ chức thăm hỏi, giao lưu, tặng quà ngày càng nhiều trung tâm điều dưỡng thương binh, bắt đầu từ năm 2017 là 10 trung tâm trên khắp đất nước.

Một nữ cựu thanh niên xung phong chụp ảnh kỷ niệm với 3 người đẹp top 45 HHVN 2018. Ảnh: Tú Oanh



Năm nay, Vòng chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu VN diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, tiếp liền đó, các thí sinh thực hiện các dự án Người đẹp Nhân ái. Lãnh đạo báo Tiền Phong và Cty Sen Vàng quyết định thực hiện một dự án Nhân ái mang tên “Vang mãi bước quân hành” thăm, giao lưu, chăm sóc, tặng quà 3 trung tâm điều dưỡng thương binh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam và đặc biệt là kết hợp với Tỉnh Ðoàn Nghệ An thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào (ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) vào tối 23/7. Báo Tiền Phong phối hợp với Hội CCB Cơ quan T.Ư Đoàn vận động Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn TH, Công ty địa ốc 501.9, Công ty Việt Hưng Phát, Công ty Tiến Phát ủng hộ các nguồn lực để thăm, tặng quà cho 7 trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công; 280 thương binh, gia đình liệt sĩ và cựu TNXP gặp hoàn cảnh khó



khăn khác.

Những ngày vừa qua, các nhóm công tác của BTC chương trình đã đến thăm, giao lưu tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Liêm Cần (đều ở Hà Nam), Nho Quan (Ninh Bình), Thái Bình, Bà Rịa – Vũng Tàu. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã đến thăm, giao lưu, chăm sóc tặng quà trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Trong những ngày tới, báo Tiền Phong sẽ tiếp tục thăm, tặng quà tại các trung tâm điều dưỡng thương binh đặt ở Thuận Thành (Bắc Ninh) và Lạng Giang (Bắc Giang).

Sáng 27/7, tại TT điều dưỡng thương binh Thanh Hóa, một số thí sinh tham gia dự án “Vang mãi bước quân hành” đã trao tặng 50 triệu đồng của BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhiều thùng sữa TH True Milk cho trung tâm; giao lưu, chăm sóc các thương, bệnh binh, người có công tại trung tâm. Tại Hội cựu TNXP Thanh Hóa, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã trao 10 triệu đồng để hỗ trợ tổ chức các hoạt động của Hội. Báo Tiền Phong phối hợp Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn trao tặng 80 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) của một nhà tài trợ ẩn danh cho 80 thương binh, gia đình liệt sĩ và cựu TNXP gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại trung tâm điều dưỡng thương binh Thanh Hoá, các thí sinh cùng với đội văn nghệ Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã hát tặng thương binh nhiều bài hát: Bước chân trên dải Trường Sơn, Cô gái mở đường, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiến về Sài Gòn, Hát mãi khúc quân hành, Nối vòng tay lớn… Tại Hội cựu TNXP Thanh Hóa, đại diện BTC và thí sinh cũng cùng các cựu TNXP hát nhiều bài ca cách mạng.

BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dành khoảng 800 triệu đồng cho dự án Vang mãi khúc quân hành để tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà các trung tâm thương binh, thắp nến tri ân, ghi hình và phát sóng 2 tập các hoạt động này để tuyên truyền cho công tác đền ơn đáp nghĩa. Hiện 4 nhóm thí sinh Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 khác đang thực hiện các dự án nhân ái mang tính dân sinh tại các tỉnh Nghệ An, Hà Giang, Quảng Bình. Chương trình của báo Tiền Phong và Hội cựu chiến binh CQ T.Ư Đoàn dành cho thương binh, gia đình liệt sĩ và cựu TNXP cũng huy động tổng cộng gần 400 triệu đồng và hàng trăm thùng sữa quà tặng.

Hoàng Lam