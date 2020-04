Sống tích cực mùa dịch: Á hậu Hoàng My gợi ý những sách quý nên đọc khi cách ly ở nhà

Là một người đẹp rời xa showbiz nhiều năm qua, Hoàng My đã chọn cách đọc sách và đi du lịch khắp thế giới để khám phá bản thân và thế giới. Cô cho biết: "Càng đọc nhiều sách, khả năng sàng lọc các giá trị và tinh hoa trong sách càng cao. Có khi mỗi quyển sách ta chỉ tìm ra được một vài ý hay, nhưng đó cũng đã là quá đủ. Lúc này đây tôi đang say mê với Minh Triết Đông Phương. Sững sờ và khâm phục những tinh hoa được truyền dạy bởi Đức Phật và Lão Tử...".

Hoàng My cũng gợi ý những cuốn sách mà cô đã đọc trong tháng 3, và rất có thể sẽ là những gợi ý quý báu cho độc giả để cùng chiêm nghiệm trong mùa dịch này.

Những cuốn sách quý đó là:

1. Hành Trình Vào Tâm Trái Đất (Journey to the Center of the Earth) - 1864 - Jules Verne

2. Thức Tỉnh Mục Đích Sống ( A New Earth: Awakening for your Life’s Purpose) - 2004 - Eckhart Tolle

3. Khi im lắng cất lời/Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng (Stillness Speaks) - 2003 - Eckhart Tolle

4. Phút nhìn lại mình - Spencer Johnson

5. Lý Quang Diệu Bàn Về Cầm Quyền - Janice Tay, Ronald

6. Lược Sử Thời Gian (A Brief History of Time) - 1988 - Stephen Hawking

7. Hiểu Về Trái Tim - 2010 - Minh Niệm

8. Đánh Thức Con Người Phi Thường Trong Bạn (Awaken The Giant Within) - 1991 - Anthony Robbins

9. Lịch Sử Văn Minh Thế Giới - 2001 - GS. Vũ Dương Ninh

10. Ác Mộng Đại Khủng Hoảng 1929 (The Great Crash 1929)- 2009 - John Kenneth Galbraith

11. Gieo Thói quen nhỏ gặt thành công lớn - Stephen Guise

12. Dịch Học Tinh Hoa - 1992 - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

13. Đông Phương Triết Học Cương Yếu - 2019 - Lý Minh Tuấn