Sự ấm áp và gắn kết trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020

Cặp thí sinh Nguyễn Thị Minh Trang (SBD 323) và Nguyễn Thị Hoài Thương (SBD 345) tình cờ gặp gỡ tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020. Từ cuộc trò chuyện bên ngoài phòng thi, cả hai dần thân thiết và xem nhau như chị em, quấn quýt như hình với bóng. Minh Trang thích thú khi nhớ lại kỉ niệm ngày đầu gặp gỡ: “Thật vui khi cả em và chị Hoài Thương cùng nắm tay vào Bán kết. Sự gần gũi, dễ thương của người con gái xứ Nghệ đã thu hút em ngay từ phút đầu gặp gỡ. Hi vọng, cả hai chị em sẽ có những dấu ấn khó quên tại cuộc thi năm nay”- Minh Trang nói.

Minh Trang và Hoài Thương tại Sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Hoài Thương chia sẻ, cô đến Sơ khảo phía Bắc với tâm lý khá rụt rè vì không quen biết ai. Nhưng cũng giống Hoài Thương, cô tình cờ quen Minh Trang. Trong suy nghĩ của Hoài Thương lúc đó, Minh Trang là một em gái Bắc Ninh dễ gần, dễ mến và vô cùng hồn nhiên. Hai chị em cùng trò chuyện, tâm sự trong suốt buổi Sơ khảo và cùng vỡ oà khi được gọi tên vào ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam. “Trang hồn nhiên đúng lứa tuổi 18 đầy mộng mơ và nhiệt huyết. Cảm ơn ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam đã cho hai chị em những kỉ niệm đáng nhớ bên nhau”- Hoài Thương bộc bạch.

Hai cô gái thân thiết, gắn bó trong hành trình Bán kết.

Nhóm thí sinh 5 bạn gồm: Phù Bảo Nghi (SBD 069), Huỳnh Nguyễn Minh Phương (SBD 093), Hoàng Bảo Trâm (SBD 088), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175), Trương Nguyễn Phương Minh (SBD 158) luôn sánh vai nhau trong các sự kiện đồng hành. Thân thiết từ khoảnh khắc gặp gỡ tại sân bay Tân Sơn Nhất để ra Hà Nội chuẩn bị cho vòng Bán kết, từ đó, các cô gái như có sợi dây gắn kết hơn. Sau mỗi giờ tập luyện căng thẳng, các cô gái lại ngồi bên nhau cùng chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhìn nhau uống nước hoặc những câu chuyện không đầu không cuối. Chỉ biết rằng, giữa họ luôn là nụ cười.

Nhóm 5 thí sinh gồm: Phù Bảo Nghi (SBD 069), Huỳnh Nguyễn Minh Phương (SBD 093), Hoàng Bảo Trâm (SBD 088), Trần Hoàng Ái Nhi (SBD 175), Trương Nguyễn Phương Minh (SBD 158)

“Em cảm nhận tất cả các thí sinh trong ngôi nhà chung đều hoà đồng với nhau. Chúng em đến từ những miền đất, ngôi trường và hoàn cảnh khác nhau nhưng dường như không có khoảng cách nào có thể vượt lên trên tình bạn, tình chị em. Mọi người đều chia sẻ cùng nhau, hỗ trợ nhau tập luyện, thậm chí chúng em quên rằng mình đang ở trong một cuộc thi. Nó thực sự là một ngôi nhà chung”- thí sinh Hoàng Bảo Trâm nói.

Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (SBD 445), đến từ Hải Phòng được xếp chung phòng với cô gái đến từ Cần Thơ, Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 025). Sự khác biệt giữa hai vùng miền khiến hai cô gái như có sức hút hơn. Thanh Thuỷ ấn tượng bởi chiều cao 1m84, giọng nói của người miền Tây ngọt ngào và nụ cười sáng của Bảo Ngọc. Cô say mê nói: “Khi mới gặp gỡ, chúng em không tránh khỏi những bỡ ngỡ và ngại ngùng. Tuy nhiên, sự đáng yêu Bảo Ngọc nhanh chóng xua tan sự e dè ban đầu. Chúng em quan tâm và chia sẻ nhiều điều trong cuộc thi cũng như đời sống riêng. Chúng em cùng nhau đắp mặt nạ, nói chuyện gia đình…”.

Bảo Ngọc và Thanh Thuỷ.

Trong suy nghĩ của Bảo Ngọc, Thanh Thuỷ là cô gái đẹp, hiền lành và biết quan tâm tới mọi người. “Em vẫn nhớ lần đầu tiên hai đứa về phòng và cùng nhau ra ban công ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao. Khoảnh khắc đó khiến em thấy yêu Hà Nội và người bạn chung phòng với mình hơn. Cảm nhận rõ rệt sự ấm áp và gắn kết trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020”- Bảo Ngọc nói.

Ở căn phòng khác là cặp thí sinh Lê Trúc Linh (SBD 077), đến từ Bà Rịa- Vũng Tàu và Doãn Hải My (SBD 319), đến từ Hà Nội. Sự bỡ ngỡ, nhút nhát của Trúc Linh gây ấn tượng với Hải My. “Trúc Linh xa nhà lại lần đầu tiên đến với một cuộc thi nhan sắc lớn nên chúng em chia sẻ với nhau khá nhiều. Chúng em cùng nhau xem phim, chia sẻ đồ ăn và chụp ảnh selfie… Em thích nghe giọng nói ngọt ngào của Trúc Linh”- Hải My nói.

Tình bạn mới giữa thí sinh Doãn Hải My và Lê Trúc Linh.

Nói về Hải My, Trúc Linh liên tục cảm thán vì cho rằng Hải My còn đẹp hơn trong ảnh. “Từng theo dõi hình ảnh các thí sinh Hoa hậu Việt Nam qua Fanpage cũng như trên các phương tiện truyền thông nhưng em vẫn bất ngờ khi gặp Hải My ở bên ngoài. Bạn ấy đẹp hơn cả trong ảnh. Hải My thân thiện và dễ thương nên giữa chúng em dường như không có khoảng cách nào. Hải My tự tin và cười nhiều. Em thực sự ngưỡng mộ và học hỏi từ bạn nhiều điều”- Trúc Linh thổ lộ.

Trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2020 còn rất nhiều những căn phòng như thế, những tình bạn như thế. Họ không hẹn mà gặp, không quen biết nhau từ trước nhưng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, sẵn sàng hỗ trợ nhau, cùng nhau bước đi và cùng nhau toả sáng. Còn nhớ, trên chuyến xe từ sân bay Nội Bài về nhà sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, mẹ Á hậu Thanh Tú - cô Nguyễn Thị Loan chia sẻ, điều khiến cô mãn nguyện nhất không phải chuyện danh hiệu mà đó là tình cảm của các thí sinh dành cho nhau, đặc biệt là bộ ba: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú và Á hậu 2 Huỳnh Thị Thùy Dung. “Tình cảm mà 3 đứa chúng nó dành cho nhau có lẽ là một trong những điều tuyệt vời và thành công của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016”- mẹ Á hậu Thanh Tú nói.

Bên cạnh đó, chi tiết mà cả Á hậu Thanh Tú và mẹ đều nhắc đến là sự thân thiện giữa BTC, người quản lý với thí sinh và người nhà. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có BTC cuộc thi nào thân thiện tới mức dắt thí sinh đi ăn ốc, bún bò hay đi uống trà sữa. Có lẽ, BTC không chỉ là những người đồng hành với thí sinh mà họ thực sự đồng cảm, chia sẻ. Hơn nữa, BTC cùng hỗ trợ thí sinh chuẩn bị đồ dùng, trang phục”. Lúc này, Thanh Tú hào hứng góp chuyện: “Những bạn thí sinh không có trang phục được các anh chị trong BTC dẫn đi thuê có khi còn đẹp hơn cả trang phục của những người tự chuẩn bị. Mà những trang phục đó đều là thiết kế của những người nổi tiếng nữa chứ”.

