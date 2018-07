Thí sinh chung khảo phía Bắc HHVN 2018 say sưa luyện catwalk

Sau khi vượt qua vòng Sơ khảo phía Bắc diễn ra ở thủ đô Hà Nội, ngày 11/7, 38 thí sinh đã có mặt tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để chuẩn bị cho đêm Chung khảo phía Bắc nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất góp mặt tại vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Trước ngày di chuyển vào Nghệ An, hai thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo phía Bắc là Công Lê Minh Hương (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1994) đã gửi đơn tới Ban tổ chức xin phép không tham gia vòng Chung khảo phía Bắc với lý do cá nhân và đã được Ban tổ chức chấp thuận. Trong đơn gửi Ban tổ chức, thí sinh Ngọc Nữ cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi, còn thí sinh Công Lê Minh gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp đến Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước đó, tại Chung khảo phía Nam tổ chức ở Quy Nhơn, tình Bình Định vào cuối tháng 6/2018, 19 thí sinh xuất sắc nhất dự vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2018 đã được xác định.