Thí sinh HHVN thành kính trước anh linh Người

Cuộc thi HHVN 2018 đánh dấu một chặng đường 30 năm, được phát động và tổ chức thành công. Là một sự kiện văn hóa, thu hút được sự quan tâm của quần chúng, là sự tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, góp phần quảng bá Việt Nam trên trường quốc tế…

Ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: “Hôm nay Khu di tích đón một đoàn khách rất đặc biệt, đoàn BTC cuộc thi HHVN 2018 và các thí sinh tham gia vòng chung khảo phía Bắc cho nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị và phối hợp với lực lượng an ninh. Bộ phận đón tiếp đã sẵn sàng. Biết đoàn có kế hoạch 13 giờ xuất phát thì các bộ phận cũng có mặt.

Cuộc thi là một nét đẹp văn hóa, tôn vinh người phụ nữ, chứng minh được người phụ nữ Việt Nam luôn tiến lên trong quá trình bình đẳng giới trên trường quốc tế”.

“Tính đến nay, Khu di tích đón khách rất đông. Năm 2017, hơn 1,7 triệu lượt khách tới tham quan, dâng hoa, dâng hương. Đầu năm 2018, chúng tôi đã đón 1 triệu lượt khách và càng ngày càng tăng. Trong đó, khách nước ngoài là 180 nghìn lượt, đến từ 31 quốc tịch. Mùa cao điểm thì bãi để xe không đáp ứng nổi”, ông Tuấn cho biết thêm.

BTC và các thí sinh trước ngôi nhà tranh gắn liền với tuổi thơ của Bác. Ảnh Như Ý

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Lợi – Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi HHVN 2018 năm nay được chuẩn bị khá công phu. BTC cuộc thi đã có cuộc khảo sát kỹ trước khi quyết định tổ chức tại Nghệ An, cũng như BTC có các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An để thống nhất công tác tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cuộc thi thành công".

Theo ông Lợi, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch Nghệ An ở trong nước và nước ngoài nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, đồng thời thu hút khách du lịch đến với Nghệ An.

Vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa HHVN 2018 được tổ chức tại thị xã Cửa Lò là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Nghệ An. Hiện nay, Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, qua đó sẽ giúp giới thiệu điểm đến du lịch Nghệ An tới đông đảo nhân dân trong cả nước. Ngoài ra, mùa hè cũng là mùa cao điểm của du lịch Nghệ An nên du khách có cơ hội được trực tiếp theo dõi cuộc thi tại biển Cửa Lò.

“Ngay khi có các thông tin chính thức về cuộc thi, UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp với BTC cuộc thi, đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để BTC triển khai nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, để góp phần vào thành công của cuộc thi, Sở Du lịch cũng đã phối hợp hỗ trợ với BTC trong thời gian qua: Sở Du lịch đã có công văn chỉ đạo Trung tâm TTXTDL Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi trên website và bản tin Du lịch Nghệ An; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh lưu trú có các chính sách ưu đãi cũng như phục vụ chu đáo BTC và các thí sinh trong quá trình lưu trú tại đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh lưu trú cũng đã chủ động cung cấp thông tin về cuộc thi cho khách du lịch lưu trú tại đơn vị theo dõi và ủng hộ cuộc thi. Sở cũng đã hỗ trợ kết nối các điểm du lịch trên địa bàn như đảo Chè- Thanh Chương, Khu di tích Kim Liên để tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia các hoạt động theo chương trình của BTC"” ông Lợi cho biết thêm.

Các thí sinh nghe hướng dẫn viên nói về các vật dụng đơn sơ trong gia đình Bác. Ảnh: Như Ý

Trước đây, nhắc đến Nghệ An, khách du lịch thường nghĩ ngay đến quê Bác, đến biển Cửa Lò. Tuy nhiên, những năm gần đây, du lịch Nghệ An còn nổi tiếng với nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng như, đảo Chè- Thanh Chương, du lịch cộng đồng bản Nưa, bản Khe Rạn ở huyện Con Cuông, KDL sinh thái Mường Thanh Safari- Diễn Châu... Khách du lịch đến Nghệ An còn có dịp được nghe các làn điệu dân ca Ví Giặm sâu lắng, đậm tình của con người Xứ Nghệ hoặc thưởng thức các món ăn đặc sắc của Nghệ An như xúp Lươn, cháo Lươn, nhút Thanh Chương, tương Nam Đàn, các món hải sản...

Với tinh thần gắn kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch địa phương thì sẽ có nhiều hoạt động đồng hành đưa thí sinh đến các điểm đến nổi tiếng ở Nghệ An. Trong chương trình, các thí sinh làm lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn); tham gia giao lưu dân ca ví, giặm tại Làng Sen quê Bác; giao lưu và học hát Dân cá Ví, Giặm với NSND Hồng Lựu; học cách hái chè, trò chuyện với người dân bản địa tại đảo chè Thanh Chương; dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Cửa Lò…

Như vậy, ngoài việc tập luyện thì các hoạt động sẽ giúp các thí sinh tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận về cuộc sống cũng như văn hóa của con người Xứ Nghệ, tìm hiểu về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương của Người, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An tới đông đảo nhân dân trong cả nước.

Cảnh Huệ