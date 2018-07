Thí sinh HHVN trắng đêm cổ vũ Chung kết World Cup

Thí sinh Phạm Ngọc Hà My (SBD 127) chia sẻ: “Em cổ vũ đội tuyển Pháp vì em có tình yêu dành cho nước Pháp từ nhỏ. Một phần do em học tiếng Pháp từ cấp 1 nên em được hiểu về văn hoá, con người đất nước này nhiều hơn. Chính vì vậy, em đã đem lòng yêu thương nước Pháp từ đó. Theo dõi trận đấu giữa Pháp- Croatia thì em thấy hai đội khá ngang tài ngang sức. Nhưng đội Croatia thiếu một chút may mắn. Bất cứ đội tuyển nào lên ngôi vô địch cũng đều xứng đáng cả”.