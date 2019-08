Thí sinh Miss World Việt Nam 'hát như nuốt đĩa'

Quảng cáo

Chính thức diễn ra tại sân khấu hoành tráng trên phố đi bộ Cocobay, đêm thi Miss Talent đã khiến người xem nức lòng khi được thưởng thức một bữa tiệc của tài năng và tri thức của nhan sắc đỉnh cao và thần thái quyến rũ từ các cô gái của Miss World Việt Nam, trên sân khấu được Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam biến hóa để các thí sinh tỏa sáng.

Tới với Miss Talent của Miss World Việt Nam, khán giả đã được đưa qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ ngỡ ngàng đến cuồng nhiệt khi lại sâu lắng bồi hồi một cảm xúc tự hào tại những tiết mục dự thi đa dạng từ hát, múa, nhảy hiện đại, thuyết trình tiếng anh…

Nguyễn Hà Kiều Loan. Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Đặc biệt, những tiết mục khoe giọng “oanh vàng” của Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Hà Kiều Loan đã khuấy động không khí tại phố đi bộ Cocobay, đưa nhiệt độ ở đây trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Không chỉ sở hữu nhan sắc rạng ngời các thí sinh còn sở hữu giọng hát trời phú khiến người nghe ngỡ như đang được thưởng thức phần trình diễn từ những ca sĩ chuyên nghiệp. Phạm Thị Anh Thư. Nguyễn Thị Thu Phương.

Nếu như Phạm Thị Thu Phương và Nguyễn Thị Anh Thư khoe giọng hát khỏe khoắn đầy năng lượng khi mang đến hai bản hit “ Nếu như anh đến” “ Người hãy quên em đi”, của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và Văn Mai Hương thì Nguyễn Thị Quỳnh Nga khiến khán giả ngỡ ngàng với giọng hát trong veo đầy cảm xúc khi trình diễn nhạc phim Frozen với “ For the first time in forever”. Và Nguyễn Hà Kiều Loan, cô gái sở hữu giọng hát đầy nội lực và mê hoặc khiến tất cả bồi hồi với ca khúc “Uống Trà”.

Với những giọng hát “oanh vàng”, thần thái biểu diễn sân khấu cực cuốn hút Miss World Việt Nam đã khẳng định vị thế của một cuộc thi có chất lượng quốc tế khi sở hữu dàn thí sinh tài sắc vẹn toàn.

Có thể thấy, không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, các thí sinh của Miss World Việt Nam còn sở hữu những tài năng tuyệt vời, hứa hẹn sự thành công vang dội của Miss World Việt Nam, chứng minh đẳng cấp của đấu trường nhan sắc mới này. Với dàn thí sinh tài năng chuẩn “con nhà người ta” BTC đã quyết định chọn đến 5 ứng viên (thay vì 3 ứng viên) ở phần thi tài năng. Top 5 Miss Talent:

1. Phan Cẩm Nhi – SBD 313

2. Nguyễn Hà Kiều Loan – SBD 053

3. Hoàng Hải Thu – SBD 299

4. Lê Thanh Tú: SBD 152

5. Nguyễn Tường San – SBD 055

Đêm Chung kết toàn quốc sẽ chính thức diễn ra vào ngày 3.8 tại Cocobay Đà Nẵng.

PV