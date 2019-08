Thí sinh Miss World Việt Nam kêu gọi ủng hộ bình đẳng giới tính

Quảng cáo

“Head to head challenge” hay còn gọi là phần thi Người đẹp truyền thông, là phần thi được trông đợi và được đánh giá là căng thẳng nhất tại Miss World Việt Nam. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ đối đáp trực tiếp với MC Danh Tùng để thể hiện những suy nghĩ, hiểu biết của mình về các vấn đề “nóng” của xã hội. Các thí sinh được chia thành 8 nhóm với 8 chủ đề khác nhau, mỗi nhóm gồm 5 thí sinh. Mỗi nhóm thí sinh được đối thoại trực tiếp với MC Danh Tùng qua 6 câu hỏi, gồm 1 câu hỏi chung và 5 câu hỏi riêng dành cho từng thí sinh trong nhóm.



Tuy đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng Head to head đã chiếm được ưu thế rất lớn vì sở hữu dàn thì xinh không chỉ xinh đẹp về ngoại hình mà còn thông minh và rất hiểu biết, đặc biệt các người đẹp đều ẩn chứa lòng nhân ái sâu sắc. Minh chứng điển hình cho những tố chất tốt của dàn thí sinh Miss World Việt Nam là chương trình Người đẹp nhân ái phát sóng trên kênh truyền hình đạt được rating cao và rất được báo chí ưu ái.



Qua mỗi chủ đề của phần thi Head to head, các thí sinh có cơ hội bộc lộ cá tính và quan điểm của mình một cách thuyết phục. Các chủ đề trong phần thi này đều hướng đến thực trạng xã hội hiện tại, từ đó các bạn thí sinh đưa ra ý kiến của mình đồng thời tìm ra những giải pháp khắc phục bằng trí thông minh và phản biện những ý kiến trái chiều để bảo vệ quan điểm của mình.

Chủ đề: Bình đẳng giới tính và giá trị của một Người đẹp nhân ái

Với câu hỏi “Nếu quá trình đấu tranh của bạn cho quyền bình đẳng này của bạn gặp khó khăn, bị phản đối kịch liệt, bạn sẽ dừng lại để đảm bảo hào quang của mình hay chiến đấu bằng cách nào?” thí sinh Lê Thanh Tú đã có những ý kiến rất thú vị về vấn đề này, Lê Thanh Tú cho biết Miss World hướng tới khẩu hiệu Beauty with a purpose, có nghĩa là nhan sắc hướng tới nghĩa cử tốt đẹp. Thanh Tú cho rằng khi tham gia cuộc thi thì mỗi thí sinh đều mang trong mình sự mạnh mẽ và hi vọng tiếng nói của mình sẽ có giá trị và có thể dung sự ảnh hưởng để đấu tranh cho những giá trị công bằng. Vì thế sẽ không có bạn thí sinh nào mang tư tưởng sợ hãi mà không dám lên tiếng đấu tranh cho những điều đúng đắn tốt đẹp.

Với câu hỏi chung “Bình đẳng giới tính tới hiện này có còn được tính là sự cư xử công bằng giữa nam và nữ hay không?”, các thí sinh đều thông nhất với ý kiến việc bình đẳng giới không chỉ dành chon nam hay nữ mà còn dành cho cả giới tính thứ ba. Vì ở xã hội ngày một phát triển, việc phân biệt giới tính là điều không đáng có mà nên tôn trọng lẫn nhau, vì ở giới tính nào cũng sẽ có những người tài giỏi vì thế nếu phân biệt cư xử sẽ dẫn đến bỏ xót những tài năng muốn cống hiến cho xã hội.

Chủ đề: Thế giới ảo và giá trị thực

Đây là chủ đề rất thực tế trong xã hội hiện tại, các thí sinh đã trình bày những thực trạng “nghiện” mạng xã hội đặc biệt là các bạn trẻ. Với “căn bệnh” nhức nhối này, các thí sinh cũng đưa ra những lời cảnh báo về tác hại của nó ảnh hưởng xấu đến đời sống thực, làm xa cách những mối quan hệ cần thiết và giảm sự tương tác giữa con người với nhau.

Chủ đề: Gía trị của tấm bằng đại học



Đây là một chủ đề mà các thí sinh đưa ra những ý kiến khác nhau và tranh luận rất sôi nổi để bảo vệ quan điểm của mình. Với mỗi ý kiến về giá trị của tấm bằng đại học, có thể thấy các thí sinh với tư duy hiện đại và đổi mới đã có những suy nghĩ rất mới mẻ và luôn thúc đẩy bản thân phát triển, không ngừng nâng cao năng lực riêng của mình.



Chủ đề: Vẻ đẹp nhân văn



Khi được hỏi về một siêu năng lựa mong muốn, thí sinh Nông Thuý Hằng đã có những chia sẻ rất thú vị. Cô hi vọng mình có thể điều khiển được thiên nhiên, vì thiên nhiên là vấn đề nan giải mà con người chỉ có thể phòng tránh khi bão tố đến chứ không thể thay đổi nó. Có hi vọng nếu có siêu năng lực thực sự cô có thể giúp cho cuộc sống của mọi người được bình yên và thoải hơn thay vì những cảnh tượng bão lũ, thiên tai.



Chủ đề: Nạn bạo hành, lạm dụng, xâm hại trẻ em ở Việt Nam

Khi được hỏi về giải pháp để ngăn chặn vấn nạn xâm hại trẻ em, thí sinh Nguyễn Phương Hoa đã có những ý kiến rất thú vị rằng “Giải pháp quan trọng nhất là sự phối hợp giữa nhà nước, nhà trường và đặc biệt là gia đình, Riêng đối với gia đình, cần dành thời gian để lắng nghe và quan tâm đến con cái nhiều hơn. Để nắm bắt sự thay đổi trong tâm sinh lý của các em hay kịp thời tìm ra giải pháp cho những khó khăn các em đang gặp phải. Vì thực tế ở Việt Nam con cái thường không thể hiện tình cảm với ba mẹ quá nhiều và càng lớn khoảng cách đó càng rộng hơn. Vì vậy Phương Hoa hi vọng mỗi gia đình có thể chú ý hơn đến điều này để có thể gần gũi và hướng dẫn cho các em những điều đúng đắn”.

Đối với việc tuyên truyền nhận thức bảo vệ trẻ em cho những người lao động nghèo, thí sinh Tô Mai Thuỳ Dương cũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn: “Phải tuyên truyền bằng cách dùng từ ngữ và hình ảnh đơn giản để họ dễ hiểu và phân tích một cách cụ thể về ảnh hưởng lâu dài mà vấn đề nhạy cảm này nếu không may xảy ra với con em của họ. Từ đó kêu gọi họ dám lên tiếng và biết cách để bảo vệ con em của mình”.

Chủ đề: Loạn danh xưng Hoa Hậu - Nữ Hoàng & Vai trò của các Hoa Hậu thực sự



Ở chủ đề này, các thí sinh đã thể hiện phần thi của mình một cách tự tin và lưu loát. Đây là nhóm thí sinh có những câu trả lời khá hoàn chỉnh và được đánh giá rất rõ ý ở mỗi câu trả lời. Với chủ đề khá nhạy cảm về danh xưng hoa hậu, các thí sinh đã đưa ra quan điểm của mình về ý nghĩa đích thực của ngôi vị hoa hậu cũng như bác bỏ những cuộc thi không chính thống gây ảnh hưởng đến giá trị thực sự của cuộc thi thực sự đáng được tôn vinh. Thí sinh mang số báo danh 500 Thu Hiền thể hiện quan điểm “gắt”: “Chúng ta nên lên án những cuộc thi không chuyên nghiệp, “ao làng” với mục đích cuối cùng nhằm đánh bóng tên tuổi, PR cho một cá nhân hay tập thể nào đó!”.



Chủ đề: Làm từ thiện như thế nào cho văn minh?



Trong chủ đề này thí sinh Huỳnh Thị Thanh Dâng đã có những chia sẻ rất xúc động khi gặp một hoàn cảnh cụ bà nghèo ăn xin bên lề đường vào đêm khuya khiến cô rất xúc động và nhớ tới người bà của mình. Qua chủ đề này, các thí sinh đã đưa ra những quan điểm rất thú vị về cách thức làm từ thiện đúng đắn và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của việc làm từ thiện.



Chủ đề: Chuẩn mực vẻ đẹp



Với chủ đề này, các thí sinh trực tiếp tham gia đối đáp với MC Danh Tùng gồm có: Hoàng Thị Bích Ngọc – SBD 111, Nguyễn Thị Lan Anh – SBD 009, Nguyễn Tường San – SBD 055, Nguyễn Thị Thu Phương – SBD 048. Các thí sinh thể hiện được cá tính hiện đại của mình rất mạnh mẽ, đồng thời thể hiện ý kiến của mình về vẻ đẹp tâm hồn và trí tuệ của mình.

Khi MC Danh Tùng đưa ra câu hỏi riêng dành cho thí sinh Nguyễn Thị Lan Anh, cô đã rất xúc động khi chia sẻ “Em hạnh phúc vì em có mẹ”. Cô cho biết cô rất tự tin với vẻ bề ngoài của mình và mặc dù gia đình của cô không được êm đềm, hạnh phúc. Đối với cô, không vẻ đẹp nào có thể đẹp bằng tình mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi với những chia sẻ thật lòng khiến người xem phải động lòng.



Thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi Head to Head sẽ được công bố trong thời gian gần nhất. Thí sinh dành chiến thắng phần thi này sẽ được lọt thẳng vào top 25 vòng chung kết diễn ra ngày 3/8 tại Cocobay Đà Nẵng.

