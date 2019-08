Thí sinh Miss World Vietnam mặc sexy khoe tài nhảy múa như vũ công chuyên nghiệp

Quảng cáo

Lê Thanh Tú.

Phan Cẩm Nhi .

Nguyễn Tường San.

Hoàng Hải Thu.

Trần Đình Thạch Thảo.

Nguyễn Phương Hoa.

Nguyễn Thị Thanh Khoa.

Sau khi xem màn trình diễn của các thí sinh, BGK bất ngờ thay đổi top 3 thành top 5 đề cử danh hiệu “Người đẹp tài năng” nhờ vào sự đầu tư cũng như cố gắng trong từng tiết mục. Đặc biệt, có tận 4 cái tên trong top 5 đều là các tiết mục múa và nhảy.Từng nằm trong top 3 đề cử “Người đẹp tài năng” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Lê Thanh Tú lại một lần nữa khẳng định khả năng nhảy múa của mình qua màn hóa thân Nữ hoàng trong điệu múa Ai Cập “bốc lửa”.Đưa khán giả tới văn hóa ẩm thực con người Tràng An, thí sinh Phan Cẩm Nhi đem nồi niêu xoong chảo lên khuấy động cả sân khấu qua tiết mục nhảy “Ăn gì đây”. Màn vũ đạo mạnh mẽ không kém phần sexy này đã giúp Cẩm Nhi được gọi tên vào top 5 đề cử.Bắt trend “Để mị nói cho mà nghe”, cô nàng Nguyễn Tường San khoe chân trắng nõn nà trong điệu múa dân tộc và sự đáng yêu cực độ khiến BGK cũng như khán giả không thể rời mắt.Khác với các thí sinh khác, Hoàng Hải Thu lại mạnh tay đầu tư đạo cụ cho tiết mục của mình qua bài múa “Hồn Việt”. Với dàn trống bự kết hợp khói bụi trên sân khấu, từng tiếng trống vang lên đều bộc lộ cá tính cũng như sự mạnh mẽ, quật cường khi truyền đạt những tầng ý nghĩa trong tiết mục.Một tiết mục nhảy khác cũng rất trẻ trung năng động trên nền nhạc “Superstar” được Trần Đình Thạch Thảo cover lại. Giữa tiết mục, Thảo bất ngờ quăng áo khoe đường cong trên cơ thể và vũ đạo mãnh liệt.Tiếp đến, “cô giáo tiếng Anh” Nguyễn Phương Hoa lại có sự đột phá, biểu diễn màn múa đương đại trên nền nhạc “Take me to church”. Liều lĩnh và bất chấp mọi nguy cơ, Hoa vẫn thể hiện rất tốt bài múa của mình với những động tác xoạc chân, lộn nhào đầy rủi ro.Trong tà áo dài trắng, Nguyễn Thị Thanh Khoa chia sẻ câu chuyện về những đứa trẻ có cuộc sống khó khăn bằng bài múa “Em ước mong sao”. Với đạo cụ là bức tranh khổng lồ cùng với những hình ảnh mà Khoa giúp đỡ các em nhỏ khi thực hiện “Dự án nhân ái” của mình, tiết mục đã chạm đến trái tim và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.Bên cạnh đó, các tiết mục còn lại cũng đa sắc màu, đa thể loại với sự đầu tư kỹ lưỡng về đạo cụ cũng như sự cố gắng rèn luyện trong mỗi màn trình diễn. Và top 5 xuất sắc nhất được đề cử cho danh hiệu “Người đẹp tài năng” của Miss World Vietnam 2019 đó là Nguyễn Tường San, Hoàng Hải Thu, Phan Cẩm Nhi, Lê Thanh Tú và Nguyễn Hà Kiều Loan.Kết quả cuối cùng của phần thi “Người đẹp tài năng” Miss World Vietnam 2019 sẽ được công bố trong Đêm Chung kết ngày 3/8.

Duy Nam