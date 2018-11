Thương hiệu son 2BE đồng hành cùng Hoa Hậu Trần Tiểu Vy tại đấu trường

Bước khởi đầu hoàn hảo tại Miss World 2018

Không chỉ đăng quang ngôi vị Hoa Hậu Việt Nam 2018 đầy thuyết phục, vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại cùng thần thái rạng rỡ của Tiểu Vy còn gây thiện cảm và thu hút sự chú ý của các chuyên gia nhan sắc trên thế giới. Trước khi chính thức lên đường sang Trung Quốc, người đẹp đã được website chuyên về sắc đẹp Global Beauty bình chọn sẽ lọt top 15 Miss World 2018.

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả cả nước, ở phần thi đầu tiên Dances of the world, Hoa Hậu Trần Tiểu Vy trong trang phục xanh được may - thêu tinh xảo, đã thể hiện xuất sắc điệu múa chầu văn truyền thống của Việt Nam.

Hoa Hậu Trần Tiểu Vy lên đồng trong tiết mục múa chầu văn “Cô đôi thượng ngàn”. Trong thử thách đối đầu Head to Head và phần ghi hình trên biển, nàng Hậu Tiểu Vy lại một lần nữa chứng minh sức hút khi hoàn toàn lấn át các đối thủ. Cô nàng được nhận xét là có vẻ đẹp cực kỳ sắc sảo cùng hình thể săn chắc, nóng bỏng, chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, thành tích nổi bật mà Tiểu Vy đạt được mới là điều khiến khán giả cả nước cảm thấy tự hào nhất. MV cover hit “Lạc trôi” của Sơn Tùng MTP được đầu tư kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình ảnh đã giúp người đẹp lọt top 30 thí sinh xuất sắc nhất trong phần thi Tài năng. Bên cạnh đó, với kỹ thuật trình diễn catwalk được luyện tập nhuần nhuyễn, Tân Hoa Hậu Việt Nam 2018 cũng vừa ghi tên mình vào top 32 trong thử thách Thời trang.

P.V