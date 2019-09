Tiểu Vy, Phương Nga, Thúy An 'lột xác' cá tính trong bộ ảnh 1 năm giành ngôi vị

Cách đây một năm, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 dừng lại với kết quả chung cuộc tìm ra 3 người đẹp xuất sắc nhất với ngôi vị Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu 1 Bùi Phương Nga và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An.

Sau một năm rèn luyện, Á hậu Thúy An đã chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2019 diễn ra tại Ấn Độ. Thúy An sở hữu số đo hình thể cân đối với chiều cao 1m68, số đo 3 vòng 83 – 65 – 89, cô được đánh giá là người đẹp sở hữu đầy đủ những yếu tố cần thiết cho cuộc thi nhan sắc quốc tế này và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Trong suốt một năm qua, Á hậu Thúy An đã có những sự thay đổi rõ ràng đáng khen ngợi. Từ hình ảnh một cô Á hậu ngọt ngào có chút “bánh bèo”, Thúy An lột xác dần với hình ảnh ngày một quyến rũ và trưởng thành. Sự thay đổi tích cực của Thúy An được đánh giá cao và dành được sự quan tâm cực kì lớn của fan hâm mộ sắc đẹp.