Top 3 HHVN 2014: Kỳ Duyên-Huyền My miệt mài hoạt động showbiz, Diễm Trang yên bề gia thất

Hoa hậu Kỳ Duyên: Ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi vừa tròn 18 tuổi và đang là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, body quyến rũ, Kỳ Duyên còn gây ấn tượng với thành tích học tập ấn tượng khi từng là học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định và đỗ vào Đại học Ngoại thương với số điểm khá cao. Ngoài ra, người đẹp còn cón niềm đam mê cầu lông và từng giảm tới 10kg trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Kỳ Duyên sở hữu body quyến rũ.

Chọn con đường khác biệt với các nàng hậu khác, Kỳ Duyên xây dựng hình ảnh một “fashion icon” và nỗ lực theo đuổi lĩnh vực người mẫu trên sàn catwalk dù không xuất thân là người mẫu. Sau một thời gian miệt mài, khoảng 3 năm trở lại đây Kỳ Duyên bắt đầu ghi dấu ấn của mình trong lĩnh vực thời trang.

Kỳ Duyên có sự 'lột xác' so với thời kỳ mới đăng quang.

Cô theo đuổi hình ảnh cá tính, gợi cảm.

Cô được mời làm giám khảo của cuộc thi The Look Việt Nam 2017, giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018. Ngoài ra, Kỳ Duyên trở thành gương mặt quen thuộc, đình đám trên các sàn diễn thời trang trong nước. Cô đã đảm nhận vị trí first face và vedette tại hầu hết các show thời trang lớn ở Việt Nam.

Với sức hút của mình, Kỳ Duyên được nhớ đến với hình ảnh một ‘IT girl” cùng phong cách đẳng cấp, thời thượng.

Huyền My: Nàng Á hậu xinh đẹp, đa tài

Nguyễn Trần Huyền My giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Huyền My được yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tươi mới cùng kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp nhờ có quá trình đi làm người mẫu từ nhỏ.

Huyền My giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014.

Sau khi giành ngôi vị Á hậu, Huyền My được ‘đánh tiếng’ tham dự khá nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, tuy nhiên cô đã từ chối để tập trung vào việc rèn luyện bản thân vì tự nhận thấy mình còn khá non trẻ. Sau 3 năm mài giũa, Huyền My đã chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam và lọt vào top 10 chung cuộc.

Huyền My lọt Top 10 Miss Grand 2017.

Với thành tích top 10 tại Miss Grand 2017, Huyền My nhận được sự yêu mến của công chúng và tiếp tục thể hiện bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở lĩnh vực thời trang, Huyền My là một cái tên được nhiều nhà thiết kế yêu mến. Cô đã trình diễn first face và vedette cho rất nhiều nhà thiết kế đình đám trong nước.

Huyền My theo đuổi hình ảnh gợi cảm.

Cô thể hiện bản thân là người đa tài trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Huyền My còn phát triển ở lĩnh vực MC khi thử sức với chương trình Bữa trưa vui vẻ của kênh VTV6. Người đẹp sinh năm 1996 cũng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tay hợp tác cùng Myanmar, nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Với sự hoạt động năng nổ và đa tài trên nhiều lĩnh vực showbiz, Huyền My đã chứng tỏ là một người đẹp có sức ảnh hưởng và được công chúng yêu mến, duy trì được độ hot của mình sau 7 năm giành ngôi vị Á hậu.

Á hậu Diễm Trang: Hôn nhân và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ

Giành ngôi vị Á hậu 2, Nguyễn Lâm Diễm Trang được đánh giá là không hề thua kém Kỳ Duyên hay Huyền My về nhan sắc cũng như tài năng. Nếu điểm qua bảng thành tích dày dặn của cô, nhiều người hẳn sẽ không thấy bất ngờ khi người đẹp Vĩnh Long được trao ngôi vị Á hậu.

Diễm Trang giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014.

Cuộc thi đầu tiên Diễm Trang tham dự là Miss Teen 2010 và cô giành luôn ngôi vị cao nhất. Cô cũng là chủ nhân của danh hiệu Nữ hoàng café 2013. Ngoài ra, Diễm Trang từng là Đại sứ tham dự Diễn đàn trẻ châu Á 2011 được tổ chức tại TP.HCM, là một trong 7 sinh viên Việt Nam bước lên con tàu Thanh Niên Đông Nam Á kéo dài gần 2 tháng tại Nhật Bản và 10 quốc gia khác thuộc Đông Nam Á vào năm 2012, tham dự Festival Thanh niên Thế Giới 2013…

Diễm Trang đang là MC của bản tin "Toàn cảnh 24h".

Bên cạnh đó, với nền tảng học vấn và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy của mình, Diễm Trang còn chứng tỏ niềm yêu thích với công việc MC từ khá sớm. Diễm Trang từng đảm nhận vai trò người dẫn chương trình truyền hình cho Đài Truyền Hình TP.HCM - HTV bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh qua các chương trình như: Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show,...Hiện tại Diễm Trang đang gắn bó với chương trình Toàn cảnh 24h của đài VTV9 và là một trong những MC được yêu thích.

Diễm Trang viên mãn bên ông xã và con gái.

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Diễm Trang cũng đang có một gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn vào năm 2015 với ông xã là là một doanh nhân gốc Hà Nội và sống chủ yếu tại Ba Lan. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu.

Người đẹp ngày càng nóng bỏng và quyến rũ.

Mặc dù đã yên bề gia thất nhưng Diễm Trang vẫn được ông xã và gia đình hai bên ủng hộ theo đuổi công việc nghệ thuật. Hiện tại, ‘gái một con’ vẫn rất đắt show MC và là người đẹp được yêu mến vì không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu nền tảng tri thức ấn tượng.

Duy Nam