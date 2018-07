Tri ân những người Anh hùng

Vì sao BTC Hoa hậu Việt Nam quyết định đưa các hoạt động đền ơn đáp nghĩa vào chương trình đồng hành Người đẹp nhân ái 2018?

Ban Tổ chức (BTC) các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong chủ trì từ trước đến nay bao giờ cũng hướng thí sinh vào những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn... Ðó chính là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các thương binh, gia đình liệt sĩ, thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang... Riêng với báo Tiền Phong, đã 6 năm nay, dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 nào chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi, giao lưu, tặng quà khoảng 10 trung tâm điều dưỡng thương binh.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – TBT báo Tiền Phong, Trưởng BTC Cuộc thi HHVN dâng hương tại nghĩa trang Việt – Lào (tối 23/7/2018).



Từ khi có Cty Sen Vàng phối hợp tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, hoạt động này của BTC càng thêm quy mô và phong phú vì có thêm nguồn lực và sáng kiến của những người làm sự kiện chuyên nghiệp và có tâm.

Năm nay, Vòng chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, tiếp liền đó, các thí sinh thực hiện các dự án Người đẹp Nhân ái. Lãnh đạo báo Tiền Phong và Cty Sen Vàng quyết định thực hiện dự án Nhân ái thăm, giao lưu, chăm sóc, tặng quà 3 trung tâm điều dưỡng thương binh ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam và đặc biệt là kết hợp với Tỉnh Ðoàn Nghệ An thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Trường hợp nào, hoàn cảnh nào từng gây xúc động nhất với cá nhân ông?

Thương binh trong các trung tâm điều dưỡng bị thương tật rất nặng, mất gần hết sức khoẻ mà Nhà nước nuôi dưỡng suốt đời nên lần nào đến thăm, giao lưu với các trung tâm điều dưỡng thương binh tôi cũng xúc động vì những hy sinh, mất mát lớn lao mà các bác, các chú, các cô, các anh chị phải chịu đựng. Ðối với họ, cuộc chiến tranh không bao giờ kết thúc.

Có nhiều trường hợp khiến tôi xúc động đặc biệt như trường hợp vợ chồng cô Tấm ở Trung tâm Nho Quan, Ninh Bình: Chú là thương binh nặng hay lên cơn động kinh, chức năng vận động bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô là y tá ở trung tâm thương chú mà lấy làm chồng. Họ đến với nhau đầy khó khăn, nhưng rồi vượt qua bằng tình yêu thương, giờ đây con cái đã phương trưởng cả. Câu chuyện kể ra khiến hàng trăm người khóc tại cuộc giao lưu của 100 đại biểu thương binh của 9 trung tâm từ Bắc Giang đến Nghệ An với 2.000 sinh viên tại Trung tâm Giáo dục An ninh - Quốc phòng, Ðại học Quốc gia Hà Nội.

Hay ở Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam có một cô thương binh cụt hai tay. Lần nào tôi đến cô cũng mừng như gặp con cháu. Năm trước, tôi đến không thấy cô đón nữa, hỏi thì cô đã mất. Nhưng xúc động nhất với tôi là sau một cuộc giao lưu mà thương binh cùng chúng tôi hát say sưa các bài ca chiến trận ở Trung tâm Kim Bảng, Hà Nam, khi tôi chào để về thì một nhóm thương binh đứng đợi cạnh xe, một bác châm điếu thuốc đưa cho tôi nói: “Hút đi!”. Tôi xúc động vì như thế các bác đã coi tôi thực sự là đồng đội.

Trở lại với dự án Nhân ái năm nay, điều đặc biệt nhất trong “Vang mãi khúc quân hành” là gì, thưa ông?

Có hai điều đặc biệt. Một là, tối 23/7, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng các bác, các chú thương binh từ Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và mấy trăm đoàn viên, thanh niên huyện Anh Sơn thắp trên mỗi ngôi mộ trong hơn 11.000 ngôi mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào một nén hương và 1 ngọn nến. Hơn 11.000 đốm hương và ngọn nến ấy rọi ánh sáng tri ân của họ về quá khứ. Ðó là một cảnh tượng xúc động và tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên đối với các thí sinh và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hai là, lần đầu tiên các thí sinh Hoa hậu Việt Nam sẽ đến với các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công để tỏ tấm lòng biết ơn của mình, không phải là một buổi thăm thoáng qua mà sẽ hoạt động ở mỗi trung tâm khoảng 2 ngày. Ðó là điều rất đặc biệt đối với các thí sinh và đối với cả các bác, các chú, các cô, các anh chị thương binh.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện

BTC cuộc thi HHVN trao quà cho thương bệnh binh nặng tại Nghệ An Ngày 24/7, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 (HHVN 2018) phối hợp với Tập đoàn Mường Thanh thăm và tặng quà cho thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng tỉnh Nghệ An. Cùng tham gia buổi trao quà có các thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi HHVN 2018 và sinh viên của Ðại học Y Nghệ An. Ðây là một trong 9 trung tâm thương binh trong cả nước mà BTC sẽ đến trao quà, đồng thời, chương trình này cũng nằm trong dự án Người đẹp Nhân ái mà BTC phát động. Sau buổi trao quà, 3 thí sinh sẽ ở lại trung tâm để chăm sóc, giúp đỡ thương bệnh binh và thời gian thí sinh ở đây sẽ được BTC tổng hợp chấm điểm. Trung tâm điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An hiện đang điều trị, chăm sóc sức khỏe cho 68 thương, bệnh binh nặng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cảnh Huệ

