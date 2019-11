Tường San: 'Tôi và Tân hoa hậu rất thân nhau'

4. Ở thời điểm Tân Hoa hậu Quốc tế 2019 – đại diện Thái Lan đăng quang, Tường San đã rơi rất nhiều nước mắt, cảm giác của bạn lúc đó là gì?

Vào khoảnh khắc còn 4 đại diện nắm tay nhau chờ kết quả cuối cùng, San đã rất hồi hộp và run nữa. Rồi khi nghe tên đại diện Thái Lan được gọi, San đã rất bất ngờ và vỡ òa trong hạnh phúc. Lúc đó trong đầu San hoàn toàn là sự vui mừng và San đã ôm chặt lấy chị ấy để chúc mừng, thậm chí còn òa khóc vì chị em đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài nên khi đó dù có là ai thì cũng sẽ mừng cho nhau, và còn mừng hơn nữa khi đó lại là một người chị rất dễ thương của mình. San thực sự đã không kìm được nước mắt mà chúc mừng chị.

5. Thời điểm tham dự cuộc thi, Tường San thân thiết với đại diện đến từ quốc gia nào nhất?

San thân thiết với các đại diện đến từ châu Á như Thái Lan, Malaysia, cô bạn dễ thương ở chung phòng Cambodia.

6. Kỷ niệm vui, buồn mà Tường San đã có trong suốt quá trình tham dự cuộc thi?

Kỷ niệm vui thì rất nhiều, có lẽ là tất cả các hoạt động trong cuộc thi khi mà San và các thí sinh được trải nghiệm rất nhiều điều mới mẻ, thú vị thậm chí có những điều lần đầu tiên được thử. San thích nhất là lần được học pha trà đạo, được hướng dẫn cách ngồi sao cho đẹp và thanh lịch nhất, cách gấp khăn tay như những người phụ nữ Nhật. Còn về kỉ niệm buồn thì chắc là khoảnh khắc khi phải nói lời tạm biệt mọi người. Vào trước ngày chung kết, San đã ôm lấy những người bạn, người chị thân thiết với mình để nói lời cảm ơn và chúc nhau may mắn. Vì thế khi chung kết vừa hoàn tất cũng là lúc San thấy mình mau nước mắt nhất vì San biết mình sẽ phải xa mọi người để bắt đầu một hành trang mới mà mỗi người mang một sứ mệnh khác nhau.

7. Theo như bạn chia sẻ trên trang cá nhân, có giai đoạn sức khỏe bạn không được tốt mà lịch trình của cuộc thi lại vô cùng dày đặc. Cảm xúc của Tường San lúc đó ra sao, có thấy chán nãn và mệt mỏi? Đâu là động lực để bạn có thể vượt qua những khó khăn ấy?

Thời gian đầu sang Nhật do chưa quen với thời tiết cũng như lịch trình hoạt động dày đặc, di chuyển liên tục từ tỉnh này qua tỉnh khác trong vòng vài ngày đầu, thế nên San đã bị sốt nhẹ, đồng thời do makeup liên tục nên San cũng bị lên lẹo ở mắt. Ngay khi cảm nhận tình trạng của mình đang không ổn, San đã nhắn tin về cho gia đình và ekip, lúc ấy San cũng khá mệt nhưng vẫn không quên mục đích của mình khi đến với cuộc thi. Vì vậy San đã hỏi mẹ cũng như ekip của mình tư vấn xem có nên uống thuốc không, nên uống loại thuốc nào cho mình đỡ rơi vào trạng thái mệt mỏi. San đã rất tích cực tìm cách để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình và khi đọc những lời động viên của mọi người lại càng khiến San thêm quyết tâm hơn nữa. Cũng rất may với sự cố gắng và kiên trì của mình, chỉ vài ngày San đã khỏe lại và càng ngày càng thấy mình quyết tâm hơn với cuộc thi này.