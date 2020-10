Vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Cao hơn cả giấc mơ hoa hậu

Quảng cáo

Thành tích “khủng”

Tiêu chuẩn đánh giá người đẹp ngày càng cao và toàn diện hơn- đẹp cả hình thức lẫn nội dung. Xu thế này Việt Nam tiệm cận tiêu chí quốc tế. Những kỳ Hoa hậu Việt Nam (HHVN) gần đây, nền tảng học vấn của ứng viên được nâng cao rõ rệt. Hầu hết các cô gái thuộc TOP 60 HHVN 2020 đều là sinh viên, có cả sinh viên du học hoặc tốt nghiệp từ nước ngoài trở về.

Doãn Hải My (SBD 319) gây chú ý từ vòng hồ sơ và những bức ảnh hút hồn trên mạng xã hội. Thiếu nữ 19 tuổi đến từ Hà Nội bỏ túi thành tích đáng nể: 12 năm liền học sinh giỏi, thủ khoa Văn THPT. My đang là sinh viên lớp Chất lượng cao trường ĐH Luật, tiếng Anh trình độ IELTS 7.0, chứng chỉ tiếng Trung giao tiếp.

Trong số cô gái có tiếng Anh đáng hâm mộ phải kể Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 093). Sinh 1999 tại Đồng Nai, Phương đang theo học trường ĐH Đồng Nai chuyên ngành Tiếng Anh thương mại. Cô đạtIELTS 6.5 từ năm lớp 11, giải Ba học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017, giải Nhì học sinh giỏi vượt cấp tỉnh môn tiếng Anh năm 2016.

Cô gái An Giang Phù Bảo Nghi (SBD 069) tốt nghiệp THPT tại American International School (TPHCM). Trúng tuyển ba trường đại học ở Mỹ, Nghi chọn học tại Hult International Business School với suất học bổng 20 nghìn USD/năm. Tuy nhiên dịch bệnh đưa đẩy nên Nghi chọn nhập học ĐH Tài chính TPHCM.

Sau bốn năm du học, Hoàng Bảo Trâm (SBD 088) hiện là chuyên viên ĐH Fulbright Việt Nam. Cô gái sinh 1998 từng theo học Quản trị dự án ở Drexel. Năm 16 tuổi, Trâm giành học bổng du học khi đang học lớp 11. Bố mẹ lo lắng nhưng Trâm hạ quyết tâm bởi ngôi trường ấy có chính sách lấy tín chỉ đại học bù vào bằng cấp 3 ở Việt Nam.

Lan tỏa dự án vì cộng đồng

Nhanh chóng hòa nhập với môi trường Hợp chủng quốc, Hoàng Bảo Trâm kể mình gặp được nhiều người hay, học được thêm một số ngôn ngữ và nét đẹp văn hóa: Sự chỉn chu của người Nhật, lịch thiệp của người Âu và phóng khoáng của người Mỹ. Từng từ chối thi nữ sinh thanh lịch, Bảo Trâm hiện tin mình đủ bản lĩnh và muốn thử thách bản thân hơn ở HHVN. Chỉ ít ngày đồng hành, Trâm học cách trau chuốt hơn và ngày càng lộng lẫy hơn. Cô có thêm nhiều bạn bè cùng chia ngọt sẻ bùi: Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Ngô Thị Hương Lan, Trần Hoàng Ái Nhi.

Không chỉ tích lũy kiến thức phục vụ công việc, Bảo Trâm còn là cô gái vàng trong làng thiện nguyện: Chủ tịch của một hội sinh viên châu Á, Trưởng ban Marketing của một hội người da màu. Trâm nhớ lại ấn tượng khó phai khi được làm tình nguyện viên cho Liên Hợp Quốc trong sự kiện lớn ở sân vận động của New York. Ở đó, cô được gặp vợ Tổng thống Canada và thầm ngưỡng mộ những người truyền cảm hứng cho hàng triệu người. “Em kỳ vọng HHVN là cơ hội góp thêm tiếng nói về nhiều vấn đề xã hội. Nếu may mắn vào tới vòng chung kết, em hy vọng thực hiện dự án nhân ái ý nghĩa”, Trâm nói.

Lê Nguyễn Trà My (SBD 256) du học Úc khoảng một năm nay, hiện tiếp tục theo chương trình học online do dịch bệnh. Lo lắng cho con gái nên bố mẹ My đòi con về nước, cũng vì thế My có cơ hội đến với HHVN. Tham gia trải nghiệm và đánh dấu kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thanh xuân, My khẳng định, với cô con đường học hành vẫn quan trọng nhất. Từ thời phổ thông, My tham gia các hoạt động nhỏ ở các dự án văn hóa, bảo vệ môi trường. “Em mong có cơ hội nhân rộng các dự án cộng đồng hơn nữa, HHVN là nơi em có thể phát huy dự định ấy”, My nói.

Chung chí hướng với những cô nàng sớm chững chạc kể trên còn có Đỗ Thị Hà (SBD 245), sinh viên năm hai ĐH Kinh tế Quốc dân. Hà sở hữu chiều cao 1m72 với cặp chân dài, thu hút người đối diện ở nụ cười và cặp mắt biết cười, cằm chẻ quyến rũ. Tuổi trẻ ôm giấc mơ lớn, Hà quyết định thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân vì muốn lập doanh nghiệp riêng để phát triển quê hương Hậu Lộc (Thanh Hóa), nơi mà cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn lạc hậu.

Sống để làm việc ý nghĩa



Ðặng Vân Ly (SBD 228) là tiếp viên hàng không Vietjet Air. Ðến với HHVN, cô còn có mục tiêu lan tỏa năng lượng tích cực. Ba năm nay, Ly thực hiện khá nhiều dự án thiện nguyện. “Em hy vọng đến với HHVN, em được nhiều người biết tới hơn nữa như vậy càng dễ kêu gọi những người chung lí tưởng sống và làm việc ý nghĩa”, Ly chia sẻ. Cô xác định đối tượng đích của mình là phụ nữ và trẻ em. Mấy năm qua, Ly tích cực nấu và phát cơm cho viện dưỡng lão, người vô gia cư, giai đoạn dịch vừa qua cô xông xáo phát nước sát khuẩn, khẩu trang và đồ vệ sinh cá nhân cho các bé và phụ nữ vùng sâu vùng xa. Chuyến đi tới đỉnh Cu Vai (Yên Bái) càng tiếp thêm năng lượng cho Vân Ly theo đuổi phương châm sống vì người khác.

Các ứng viên yêu hoạt động thiện nguyện (từ trái qua) Ðặng Vân Ly, Ðỗ Thị Hà, Lê Nguyễn Trà My và Hoàng Bảo Trâm . Ảnh: NHƯ Ý

Hôm nay họp báo Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020

Họp báo vòng Bán kết HHVN 2020 diễn ra sáng 8/10 tại khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake. Top 60 thí sinh Bán kết HHVN 2020 ra mắt tại họp báo.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi nhận định: Chất lượng thí sinh nói chung và vòng bán kết tăng rõ rệt. Ðó là nhờ nhiều thí sinh đến từ các trường đại học danh tiếng như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Quốc gia. Cuộc thi cũng đón nhiều du học sinh Mỹ, Canada, Úc, các nước châu Âu. “Họ có phong cách tự tin và giỏi ngoại ngữ nên thổi làn gió tươi mới hơn, giúp chất lượng thí sinh năm nay tăng cao hơn”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Từ 1/10 tới nay, Top 60 được rèn luyện thêm các kỹ năng như chụp ảnh, catwalk, các kỹ năng xuất hiện trước công chúng- cùng với chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực. Trải qua các hoạt động huấn luyện, thí sinh bộc lộ khả năng, cá tính, ưu nhược điểm để BGK có những phân tích, lựa chọn chính xác trong đêm bán kết 10/10. Hôm 6/10, thí sinh phải giữ mặt mộc để gặp gỡ và trò chuyện với giám khảo trong vòng thi trực diện.

Ðêm Bán kết có chủ đề “Việt Nam những điều kỳ diệu”, diễn ra tối 10/10 tại Cung Ðiền kinh Mỹ Ðình. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ê kíp xây dựng chương trình dựa trên cảm hứng về nước Việt Nam đang làm nên những điều kỳ diệu, trong đó có việc ngăn chặn, đẩy lùi thành công hai đợt dịch COVID 19- thành tích được cả thế giới đánh giá cao và ngưỡng mộ. BẢO HÂN

Nguyên Khánh