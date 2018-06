Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22 – 24 độ vĩ bắc đang đẩy dịch xuống phía ngang qua khu vực Bắc Bộ và hoạt động mạnh dần lên, khu vực miền núi Đông Bắc sẽ là nơi chịu tác động trước tiên trong ngày hôm nay với trời chuyển nhiều mây hơn và đôi lúc còn có cả mưa rào và dông. Và đến chiều tối và đêm nay, mưa sẽ tăng lên về diện và lượng cho hầu khắp khu vực Bắc Bộ, có nơi còn có cả mưa vừa, mưa to và dông.

Trần mây dày lên sẽ tạo điều kiện cho nền nhiệt có xu hướng giảm xuống trong ngày hôm nay, toàn khu vực sẽ phổ biến trong khoảng 31 – 34 độ C, nắng nóng trên 35 độ chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi.

Đêm nay thời tiết chuyển mát mẻ hơn với mức nhiệt 22 – 25 độ ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và 24 – 27 độ C cho khu vực phía Đông Bắc Bộ. Mưa dông diện rộng sẽ còn xảy ra trong ngày mai giúp nắng nóng chấm dứt ở khu vực này.

Khu vực ven biển Trung Bộ nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén cùng với đới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình sẽ khiến cho nền nhiệt duy trì ở mức cao, từ 33 – 35 độ C, có nơi lên trên 36 độ C gây cảm khác khá nóng, tuy nhiên cường độ nắng không quá gay gắt.

Về chiều tối và đêm, những đám mây đối lưu sẽ bắt đầu phát triển dây mưa rào và dông vài nơi cho khu vực. Nền nhiệt đêm nay vẫn phổ biến trong khoảng 25 – 28 độ C. Sang ngày mai, mưa dông có khả năng tăng lên cho khu vực Bắc Trung Bộ khi ở đây cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thời tiết xấu có trục ngang qua khu vực Bắc Bộ, riêng khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có thể có mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hôm nay thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn khá mát mẻ, trời có mây thay đổi với những khoảng hửng nắng nhẹ trong ngày sẽ làm cho nhiệt độ tăng dần lên mức 28 – 31 độ C ở Tây Nguyên, và Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 30 – 33 độ C.

Trong chiều tối nay, mưa rào và dông chỉ diễn ra ở diện vài nơi. Trạng thái diu mát sẽ còn diễn ra trong đêm nay với mức nhiệt từ 21 – 24 độ C ở Tây Nguyên và 23 – 26 độ C ở Nam Bộ. Từ ngày mai, mưa rào và dông lại tăng về diện và lượng lên cho hai khu vực này.

Linh Anh