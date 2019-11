Sa Pa thăng hạng bởi có “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”

Sa Pa ngày cuối thu, những đợt gió lạnh thổi bay vạt áo thổ cẩm của cô gái Mông bên phiên chợ sớm, tiếng cười nói ríu rít của người dân bản địa xen lẫn tiếng đùa vui của du khách, dòng người náo nức vào trung tâm thương mại Sun Plaza để kịp giờ lên tàu hỏa leo núi Mường Hoa, bước vào hành trình khám phá đặc biệt: Sun World Fansipan Legend- khu du lịch đầu tiên tại Lào Cai vừa được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”.

Lướt đi trên toa tàu hỏa leo núi đỏ thắm hiện đại nhất Việt Nam hay cáp treo đạt 2 kỷ lục thế giới, thấy cả thiên nhiên kỳ vĩ và cuộc sống bình dị của miền sơn cước hiện ra trước mắt, như thước phim quay chậm về một Tây Bắc chân thực và tuyệt mĩ, để rồi dẫn lối người phương xa tới những lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, được làm mới một cách bài bản, quy mô và sáng tạo.

Đầu xuân, du khách nô nức tới đây dự Hội xuân Mở Cổng Trời và vui say trong Lễ hội Khèn hoa, chiêm bái quần thể văn hóa kiến trúc tâm linh giữa non ngàn, nguyện cầu bình an cho gia đình trên đỉnh thiêng. Tháng ba, khi nắng ấm lên, dãy Hoàng Liên như được nhuộm đỏ bởi những bông Đỗ Quyên rực rỡ, người người nô nức tới dự Lễ hội hoa Đỗ Quyên, để rồi bị mê hoặc trước vẻ đẹp hiếm có của loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc.

Hè tới, Sun World Fansipan Legend là điểm check-in tuyệt vời cho giới trẻ với muôn sắc hoa đua nở rực rỡ khắp triền đồi. Giữa cái nóng ngột ngạt của mùa hè xứ Bắc, Sun World Fansipan Legend trở thành nơi “trốn nóng” lý tưởng cho mọi người… Để rồi khi thu sang, với cáp treo Fansipan, bạn sẽ được “bay trên biển vàng” của thung lũng hình lòng chảo Hoàng Liên, đắm mình trong những cuộc vui bất tận rất Tây Bắc tại khu du lịch.

Mùa đông tới cũng là lúc Lễ hội mùa đông bắt đầu. Du khách tới Sun World Fansipan Legend không chỉ được tận mắt ngắm thiên đường tuyết rơi mà còn có cơ hội được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của các nghệ sĩ trẻ Tây Bắc giữa không gian trùng điệp, huyền ảo với sương giăng và mây bồng.

Sun World Fansipan Legend đã biến hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương trở thành một cuộc du ngoạn khám phá Tây Bắc sống động và đầy lôi cuốn, khiến cho không chỉ khách du lịch trong nước, mà ngay cả những người dân bản địa và bạn bè quốc tế cũng bị mê hoặc.

Anh Atthajak Champ Chedthak- du khách trẻ đến từ Thái Lan chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ biết Việt Nam có cầu Vàng và Bà Nà Hills ở Đà Nẵng, nay mới biết đất nước các bạn có nhiều hơn thế. Nơi này quá đẹp, quá độc đáo, tôi như thấy một Việt Nam khác, một Việt Nam khác với những gì tôi đã tưởng tượng trước chuyến đi này. Chắc chắn tôi sẽ trở lại cùng với những người bạn của mình trong thời gian tới”.

Là người gắn bó với Sun World Fansipan Legend từ những ngày đầu tiên, ông Nguyễn Xuân Chiến- Giám đốc khu du lịch tâm sự: “Kể từ khi đặt chân đến mảnh đất Sa Pa, chúng tôi đã quyết tâm sẽ “đánh thức” những tiềm năng vốn của vùng để có thể mang đến cho mảnh đất này những sản phẩm du lịch chất lượng và đẳng cấp”.

Với cách làm du lịch độc đáo, chuyên nghiệp, những người làm du lịch bằng cái tâm và cái tầm ở Sun World Fansipan Legend đã được đền đáp xứng đáng khi “Oscar của ngành du lịch toàn cầu” World Travel Awards vinh danh đây là “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam”. Đó không chỉ là phần thưởng cho những người đang công tác ở Sun World Fansipan Legend mà còn là niềm tự hào của người dân Sa Pa và du lịch Lào Cai bởi giờ đây du lịch Sa Pa đã thăng hạng, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

Ông Nguyễn Xuân Chiến- Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend

Theo chia sẻ của ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong hơn 3 năm Sun World Fansipan Legend chính thức đi vào hoạt động, du lịch tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển mang tính “đột phá”, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng lớn và toàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu biến du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng.

Nếu như năm 2016, Lào Cai chỉ đón hơn 2,7 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt 6.405 tỷ đồng thì đến năm 2018, tỉnh Lào Cai đón trên 4,2 triệu lượt, tổng thu du lịch đạt 13.406,3 tỷ đồng. Thống kê mới nhất từ Sở Kế hoạch Đầu tư cho thấy, 10 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách đến Lào Cai đạt hơn 4,4 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách đến với Sa Pa chiếm hơn 55% trên tổng số du khách toàn tỉnh.

Không phải ngẫu nhiên mà Tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh - Rough Guide xếp Sa Pa đứng thứ 6/10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á do độc giả bình chọn, trong khi Tạp chí National Geographic của Mỹ xếp hạng Hoàng Liên Sơn, Sa Pa xếp thứ 7/28 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2019 và đồng thời được bình chọn là điểm đến thú vị nhất khu vực Đông Nam Á.

Những người làm du lịch bằng tâm huyết và tầm nhìn xa, rộng đã biết dùng chính cái hồn, cái tinh hoa bản địa và văn hóa truyền thống để làm nên “thỏi nam châm” Tây Bắc, biến vùng đất nhiều tiềm năng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất ở miền Bắc Việt Nam. Và từ đây, vị thế Sa Pa, Lào Cai đã được nâng lên một tầm cao mới.