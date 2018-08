27 trường học tại Long An được trang bị hàng trăm máy lọc nước

Từ tháng 1/2018, Tập đoàn Novaland đã cam kết đồng hành cùng chương trình “Nước sạch học đường” của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn mang nguồn nước sạch uống trực tiếp đạt chuẩn kiểm nghiệm của Viện Pasteur đến học sinh, giáo viên các trường học khó khăn tại các tỉnh thành đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Sau khi Novaland cùng các đối tác tiến hành nhiều đợt khảo sát thực tế, lễ ký kết triển khai thực hiện chương trình “Nước sạch học đường” tại 27 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đã diễn ra từ tháng 05/2018. Qua hơn 2 tháng đẩy nhanh tiến độ, 346 máy lọc đã được lắp đặt xong ngay trước thềm năm học mới từ nguồn tài trợ trị giá hơn 2,3 tỷ đồng của Tập đoàn Novaland.

Huyện Tân Trụ là địa phương vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh Long An. Mặc dù được bao bọc bởi hai con sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, huyện Tân Trụ thường xuyên ở trong tình trạng thiếu nước sạch do xâm ngập mặn. Theo Ông Trương Thanh Liêm - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ; do còn gặp nhiều khó khăn nên các cơ sở trường học trên địa bàn huyện chưa có hệ thống nước sạch để phục vụ học sinh, chủ yếu sử dụng nguồn giếng khoan, nhiễm phèn cho việc sinh hoạt hàng ngày; và sử dụng nước đóng bình của một số cơ sở sản xuất trong huyện để cung cấp nước uống và nấu ăn cho học sinh. Thực tế, chất lượng nước đóng bình hiện nay cũng rất đáng lo ngại do các cơ sở sản xuất trong huyện còn mang tính nhỏ lẻ. “Chúng tôi xin trân trọng đón nhận và xin hứa sẽ bảo quản cẩn thận, sử dụng có hiệu quả các máy lọc nước này để giáo viên và học sinh sẽ có nguồn nước sạch, an toàn hàng ngày” - Ông Trương Thanh Liêm chia sẻ.