5 năm nhìn lại thành quả của Agribank qua những giải thưởng

Nhìn lại năm 2014, vượt qua nhiều thách thức và khó khăn còn tồn tại của nền kinh tế trong nước và thế giới, Agribank vẫn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn, góp phần đáng kể vào thành công chung của ngành ngân hàng và kinh tế đất nước. Với định hướng nhất quán và xuyên suốt, Agribank tiếp tục duy trì tăng trưởng vốn huy động ổn định, đáp ứng đủ, kịp thời, phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh. Hoạt động tín dụng tiếp tục tăng trưởng có chất lượng, cơ cấu tín dụng tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, có lợi thế của Agribank là nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Agribank dành sự quan tâm đặc biệt cho các hoạt động vì cộng đồng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Nhà nước. Toàn hệ thống năm 2014 đã dành khoảng 269 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi ...

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Agribank đã liên tiếp nhận được những giải thưởng danh giá: là ngân hàng thương mại duy nhất tại Việt Nam lần thứ 5 liên tiếp thuộc Top10 VNR500, giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn giai đoạn 2010 - 2014”, “Thương hiệu nhãn hiệu uy tín 2014”, “Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán tại EDC/POS cao nhất năm 2014”, giải thưởng chứng nhận xử lý điện chuẩn STP cao của Ngân hàng Bank of Newyork Mellon; Wells Fargo và Citibank.... Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của Agribank trong lĩnh vực đầu tư phát triển “Tam nông” và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tháng 11/2014, Agribank được Tổ chức xếp hạng quốc tế có uy tín Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm lên B+ với triển vọng tương lai phát triển ổn định. Kết quả trên có được là nhờ những nỗ lực cải tổ rõ nét trong việc đảm bảo minh bạch hóa thông tin, cam kết chấp hành các thông lệ quốc tế của Agribank.

Bước sang năm 2015, Agribank đứng trong top 10 Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Thương hiệu nổi tiếng nhất theo ngành hàng. Giải thưởng “Ngân hàng vì cộng đồng năm 2015” đã tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Agribank đối với cộng đồng xã hội, đặc biệt ở khu vực nông nghiệp nông thôn. Agribank thể hiện trách nhiệm xã hội với đất nước và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai, giao thông nông thôn... với số tiền gần 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank lần thứ 6 liên tiếp nhận giải chất lượng dịch vụ từ Ngân hàng Bank of New York Mellon, giải thưởng chất lượng thanh toán từ các Ngân hàng đối tác hàng đầu thế giới như Wells Fargo, JP Morgan Chase, Standard Chartered Bank.

Đến 31/12/2016, Tổng tài sản của Agribank đã vượt một triệu tỷ đồng, vốn huy động tăng trưởng mạnh, đạt 931.170 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ dân cư chiếm 79% tổng nguồn vốn huy động, dẫn đầu thị trường về quy mô và tỷ trọng, tổng dư nợ nền kinh tế tăng trưởng đều, đạt 791.450 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016, đã có 73 đề cử xuất sắc cho danh hiệu Sao Khuê, riêng Agribank đã được nhận 02 danh hiệu Sao Khuê cho 02 ứng dụng phần mềm xuất sắc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là Agribank E-Mobile banking và hệ thống phát hành và thanh toán thẻ chip theo chuẩn EMV. Điều này một lần nữa đã khẳng định chất lượng dịch vụ đồng thời ghi nhận những thành quả mà Agribank đã đạt được

Có thể nói năm 2016 là năm bội thu về giải thưởng, qua đó khẳng định sự phát triển lớn mạnh toàn diện của Agribank. Agribank tiếp tục được tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch giữ nguyên xếp hạng của Agribank mức “B+” với triển vọng tương lai phát triển ổn định và tạp chí The Banker bình chọn Agribank đứng thứ 446 trong Top 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới; Giải thưởng “Ngân hàng có hệ thống ATM hiệu quả nhất” do NAPAS trao tặng; Ngân hàng đứng thứ nhất hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam trong Bảng xếp hạng VNR500; Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất trong đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tại Đông Nam Á”; “Ngân hàng tốt nhất về hệ thống và dịch vụ ATM” và “Ngân hàng thực hiện tốt nhất an sinh xã hội Đông Nam Á” do Tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng. Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp mạnh Đông Nam Á” và Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu danh tiếng Đông Nam Á” tại Diễn đàn Mê Kông lần thứ VII; Giải thưởng “Ngân hàng có Dịch vụ tài chính vi mô tốt nhất Việt Nam” do tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Năm 2017 - năm cuối của chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank đứng top đầu về quy mô, quản trị và ứng dụng công nghệ hiện đại với đội ngũ hàng nghìn kỹ sư tin học, xây dựng một ngân hàng hiện đại luôn là mục tiêu, nhiệm vụ của Agribank. Với những nỗ lực trong năm 2017, Agribank đã gặt hái được những “trái ngọt”: đạt giải thưởng Sao Khuê cho 2 phần mềm xuất sắc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cho hai hệ thống dịch vụ của Agribank là Cổng thanh toán thuế điện tử Agritax và Hệ thống thanh toán biên mậu qua Internet Banking. Đứng trong Top10 trong Bảng xếp hạng VNR500 và nhận giải thưởng Top10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín. Bảng xếp hạng TOP10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2017 của Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam là bảng xếp hạng độc lập, khách quan dựa trên 3 tiêu chí: điểm tài chính, điểm media coding và điểm khảo sát.

Nối tiếp thành công, Agribank nhận giải thưởng và kỷ niệm chương “Ngân hàng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẻ” do Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng; Giải thưởng Top20 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam; Giải thưởng Top50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam; Giải thưởng Top50 Doanh nghiệp thành tựu; Giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán POS, tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán của Tổ chức Thẻ quốc tế Visa và JCB; Các giải thưởng về: Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) và Ngân hàng JP Morgan Chase (Mỹ) trao tặng; Chất lượng điện đạt chuẩn tự động cao do Bank of New York Mellon (Mỹ) trao tặng. Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án KFW của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Cũng trong năm 2017, Agribank đã ưu tiên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, giao thông nông thôn, hỗ trợ cộng đồng, quan tâm chia sẻ và hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn đối mặt và giảm thiểu thiệt hại thiên tai dịch bệnh, hướng về biển đảo quê hương… Không dừng lại ở đó, các tập thể, người lao động trong hệ thống Agribank đã hưởng ứng các phong trào và đóng góp hơn 372.580 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội, quỹ đền ơn, đáp nghĩa, thể hiện tình cảm tương thân tương ái và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, được các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp. Giải thưởng “Ngân hàng vì cộng đồng năm 2017” ghi nhận những đóng góp to lớn của Agribank trong lĩnh vực “Tam nông”, xóa đói giảm nghèo, có trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn đối với xã hội và cộng đồng.

Kết thúc năm 2017, Agribank đã đạt kết quả kinh doanh đầy ấn tượng khi các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt mức đề ra, lợi nhuận đạt cao nhất từ trước tới nay, tiếp tục làm tròn sứ mệnh Ngân hàng vì sự nghiệp “Tam nông”. Tổng tài sản Agribank chính thức vượt con số 01 triệu tỷ đồng, đạt gần 01 triệu 200 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt gần 01 triệu 100 ngàn tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%. Lợi nhuận trước thuế tăng 20% (đạt 5.018 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay), nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng.

Năm 2018 – dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Agribank, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Agribank trong quá trình 30 năm phát triển trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (26/3/1988 - 26/3/2018), Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam quyết định tặng thưởng Agribank và 04 chi nhánh gồm Agribank Thanh Hóa, Agribank Hà Nội, Agribank Nghệ An và Agribank Hà Tĩnh Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.