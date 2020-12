6 nghệ nhân PNJ được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Quảng cáo

“Các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu là những người đã được trao truyền, lưu giữ tinh hoa của nghề thủ công truyền thống, đồng thời luôn nỗ lực để duy trì phát triển nghề, sáng tạo thêm những tác phẩm mới có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Không ngừng tiếp nối truyền nghề cho thế hệ sau và có đóng góp quan trọng, đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tầm vóc thương hiệu Việt Nam đến với thế giới. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ đã được chọn làm quà tặng cho nguyên thủ các nước đến thăm Việt Nam và phụ vụ công tác đối ngoại của Nhà nước trong những năm vừa qua” - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Để tạo ra được một tác phẩm nữ trang theo ý muốn, các nghệ nhân cho biết đó là sự dày công đầu tư, say mê nghiên cứu bằng cả trí tuệ lẫn cảm xúc. “Sau khi hoàn thành một tác phẩm với hàng trăm chi tiết nhỏ, những kiến thức nghề đều in đậm trong đầu, dù sau này không cầm bản vẽ cũng có thể tạo ra được một sản phẩm giống hệt như bản cũ, đó là vì mình qúa yêu say nghề” - nghệ nhân Ngân Vũ chia sẻ.

Theo nghệ nhân Nguyễn Tiến Hoàng, bên cạnh tài năng còn đòi hỏi các nghệ nhân phải có cái tâm với nghề. Với ý tưởng sáng tạo tốt, đôi bàn tay khéo là chưa đủ mà còn phải kiếm cho mình chữ tín.

“Tại PNJ, ngoài tay nghề truyền thống xưa nay, các nghệ nhân còn áp dụng thành thạo những kỹ thuật của thiết bị công nghệ mới trong chế tác kim hoàn để chế tạo ra những sản phẩm tinh xảo, vừa đạt được yếu tố thẩm mỹ lẫn mang lại giá trị thương mại cao” - ông Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc Truyền Thông Đối Ngoại PNJ chia sẻ.

P.V