AEON Việt Nam là một trong những 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2019'

Tối ngày 10/07/2019, AEON Việt Nam được vinh danh là một trong 51 công ty tại Việt Nam có môi trường làm việc tốt nhất ở Châu Á năm 2019 tại buổi lễ trao giải do HR Asia tổ chức tại Gem Center, thành phố Hồ Chí Minh.

Được ghi nhận với kết quả đánh giá cao hơn đáng kể so với mức bình quân của khu vực, AEON Việt Nam đã được bình chọn và vinh danh tại Buổi lễ bên cạnh những thương hiệu như H&M, UNILEVER, HEINEKEN,…

Theo chia sẻ từ đại diện công ty, với hơn 2,500 nhân viên trên cả nước, “người AEON” chính là tài sản quý giá và không thể thay thế được tại AEON Việt Nam. Không chỉ mang đến những cơ hội học hỏi cho mỗi nhân viên thông qua các chương trình đào tạo nhân sự, một trong số đó là Master Mind với giáo trình “15 Quy luật của sự phát triển” được mua bản quyền sử dụng từ “The John Maxwell Team”, nơi mọi người cùng thảo luận và đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề. Thông qua đó, các cá nhân sẽ có được góc nhìn đa chiều hơn, và tìm ra những mục tiêu, kế hoạch cũng như phương hướng hành động mới; nâng cao năng lực lãnh đạo cho bản thân.

Ngoài ra, AEON Việt Nam còn tổ chức các khoá học nâng cao kĩ năng dành riêng cho các cấp quản lý, như chương trình Junior Management Program (JMP), Basic Management Program (BMP), New Management Program (NMP) do Tập đoàn AEON tổ chức, khóa học kinh doanh cấp cao (Keieijuku) do Trung tâm Hợp tác nguồn nhân lực Việt – Nhật phối hợp tổ chức.

Về văn hóa doanh nghiệp,AEON Việt Nam còn được ghi nhận là môi trường làm việc công bằng, văn minh bởi sự đánh giá khách quan và tưởng thưởng xứng đáng cho nhân viên . Các cuộc thi được tổ chức trên tinh thần sáng tạo, không ngừng đổi mới, thúc đẩy trao đổi, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau dành cho nhân viên luôn thu hút được sự quan tâm và tham gia của nhiều người như: cuộc thi Đề án cải tiến, Kỹ năng tay nghề .

Đại diện AEON Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc Quản trị Chiến lược Nguồn Nhân lực chia sẻ, “Được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á bởi HR Asia Award mang lại vinh dự và nguồn động lực rất lớn cho AEON Việt Nam. Tại AEON Việt Nam, người AEON luôn là một trong những tài sản quý giá và đầu tư vào việc phát triển nhân viên được xem là cam kết trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực dài hạn của công ty nhằm trở thành “Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam”. Tạo dựng môi trường làm việc ý nghĩa, đầu tư vào đào tạo và mang đến những cơ hội thách thức như nhau cho tất cả nhân viên chính là nền tảng để cùng nhau phát triển và kiến tạo tương lai. AEON Việt Nam chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn dành cho những ai luôn mong muốn phát triển bản thân và sự nghiệp.”