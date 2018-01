Agribank - 8 năm Top 10 của 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tại Lễ công bố chính thức Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) kết hợp cùng Báo VietnamNet thực hiện vừa công bố, Agribank vinh dự đứng trong TOP10 Bảng xếp hạng VNR500 - TOP500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2017 và cũng là ngân hàng đứng đầu trong hệ thống NHTM Việt Nam tại bảng xếp hạng này. Đồng thời nằm trong TOP50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (TOP50 Vietnam The Best 2017).