Agribank dự Hội nghị song phương ngân hàng lần thứ 7 Việt Nam-Lào

Tham dự có Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Đào Minh Tú cùng đại diện Lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN Việt Nam, NHCHDCND Lào và đại diện Lãnh đạo của 7 Ngân hàng thương mại Việt Nam (Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Agribank, MB, Sacombank, SHB).

Sau khi các Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM Việt Nam) báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động và kiến nghị về mở rộng mạng lưới hoạt động, chính sách ngoại hối, đầu tư, Thống đốc NHCHDCND Lào đã giải đáp các kiến nghị của các NHTM của Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi để các NHTM hoạt động hiệu quả, mở rộng mạng lưới phát triển tại Lào, thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của các NHTM Việt Nam trong quan hệ hợp tác với CHDCND Lào. Nhân dịp này, Thống đốc NHCHDCND Lào cũng nhắc đến vai trò của Agribank trong quan hệ hợp tác, hoạt động tại thị trường Lào và đề nghị Agribank hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp Lào xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu.

NHCHDCND Lào là chủ nhà đăng cai chương trình Giao lưu thể thao, văn hóa và nghiệp vụ giữa 2 NHTW tại tỉnh Chanpasak, Lào và sẽ mở rộng diện đối tượng tham gia là các NHTM Việt Nam có hiện diện tại Lào nhằm tăng cường hợp tác, kết nối, đa dạng hóa hoạt động và mở rộng hợp tác giữa các bên.

Thống đốc 2 NHTW chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu tham dự Hội nghị Thống đốc Lê Minh Hưng khẳng định, các NHTM Việt Nam cam kết đầu tư lâu dài, tuân thủ luật pháp, vì sự phát triển bền vững của quan hệ hai nước cũng như hai hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, Thống đốc NHNN Việt Nam đánh giá cao kết quả xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2013-2015 và nhất trí với đề nghị của NHCHDCND Lào sẽ xem xét cử một số cán bộ của NHNN Việt Nam và Agribank cùng hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp Lào xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu trong thời gian tới.

Đến nay, tại thị trường Lào có 43 ngân hàng, trong đó có 21 ngân hàng bản địa Lào, 22 ngân hàng nước ngoài, trong đó có hiện diện của 6 NHTM Việt Nam. Agribank đang duy trì quan hệ đại lý với 04 ngân hàng: Ngân hàng Ngoại thương Lào, Ngân hàng Phát triển Lào, Ngân hàng Phongsavanh và Ngân hàng Lào - Việt và duy trì quan hệ tài khoản với 2 ngân hàng Lào. Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động thanh toán biên mậu (TTBM) với Lào, Agribank Chi nhánh Lao Bảo, Quảng Trị đã mở 02 tài khoản tại NHTM Lào. Việc thanh toán thương mại Việt - Lào qua Agribank chủ yếu là TTBM phục vụ cho nhu cầu thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khách hàng hai nước. Agribank là ngân hàng duy nhất triển khai kết nối thanh toán biên mậu với Lào qua 02 NHTM Lào. Các giao dịch hầu hết được thực hiện thông qua hệ thống TTBM qua Internet (CBPS) do Agribank xây dựng, phát triển và chuyển giao cho NHTM Lào sử dụng. Việc áp dụng hệ thống thanh toán hiện đại này làm tăng tính ưu việt cho dịch vụ TTBM Việt - Lào của Agribank, hỗ trợ xử lý giao dịch ngày càng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, từ đó tạo được uy tín đối với khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh số nhập khẩu của TTBM Việt - Lào tăng 193% và thu phí tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong thời gian tới, Agribank tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm dịch vụ TTBM Việt - Lào đến khách hàng; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ TTBM Việt - Lào; duy trì và phát triển mối quan hệ với các ngân hàng đối tác hiện tại, tăng cường đàm phán, mở rộng quan hệ hợp tác thương mại với các ngân hàng đối tác mới.