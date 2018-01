Agribank Long An huy động vốn hơn 16.500 tỷ đồng

Ngoài lĩnh vực kinh doanh, Agribank Chi nhánh Long An cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Năm 2016, Agribank Chi nhánh Long An đã ủng hộ số tiền 5,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 110 căn nhà tình nghĩa, tình thương. Năm 2017, Agribank Chi nhánh Long An trao 20 tỷ đồng tài trợ xây dựng trường THCS Bình Thành (huyện Đức Huệ), tài trợ 2 xe cứu thương cho huyện Đức Huệ, Mộc Hóa và tài trợ nhiều chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ….