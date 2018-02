Agribank năm 2017 - Trả lại khách hàng trên 131 tỷ đồng tiền thừa

Tính đến ngày 31/12/2017, các cán bộ kho quỹ kiểm ngân của Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 131.048 triệu đồng với 40.357 món (trong đó: trả lại tiền cho khách hàng cá nhân là 38.932 món với số tiền là 122.229 triệu đồng; trả lại tiền cho pháp nhân là 1.425 món với tổng số tiền là 8.819 triệu đồng) đã làm nên nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của cán bộ Agribank với khách hàng.

Trong giao dịch ngân quỹ với khách hàng, những cán bộ làm công tác kho quỹ, kiểm ngân, giao dịch viên trong hệ thống Agribank phải thực hiện kiểm đếm chính xác số lượng tiền mà khách hàng giao dịch. Đồng thời, kiểm tra để phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền rách (nếu có); đảm bảo thu chi chính xác, kịp thời, giải phóng khách hàng nhanh chóng, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng giao dịch. Trên thực tiễn, có không ít trường hợp khách hàng do nhầm lẫn đã nộp thừa so với số tiền giao dịch, nhưng qua kiểm đếm, các nhân viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và trả lại cho khách hàng.

Năm 2017, một số chi nhánh trả lại cho khách hàng số tiền lớn như: Agribank chi nhánh Đồng Tháp trả 2.092 món /tổng số tiền 5.689 triệu đồng; chi nhánh An Giang trả 2.060 món/tổng số tiền 4.898 triệu đồng; Chi nhánh Nghệ An trả 1.912 món/tổng số tiền 5.356 triệu đồng; Chi nhánh Khánh Hòa trả 2.001 món/tổng số tiền 5.404 triệu đồng,..

Đặc biệt, trong thời gian qua nhiều cán bộ kiểm ngân trong hệ thống Agribank có hoàn cảnh khó khăn nhưng các Anh/Chị vẫn giữ được đạo đức trong nghề, luôn chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ trong kiểm đếm, giao nhận nên không để xảy ra thừa thiếu, mất tiền, đảm bảo công tác an toàn tiền tệ kho quỹ trong toàn hệ thống được tuyệt đối an toàn. Năm 2017, có rất nhiều gương điển hình được Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khen thưởng do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác trả lại tiền thừa cho khách hàng, điển hình là các Chị trả lại cho khách hàng số tiền thừa lớn đó là: Đào Thị Hiển - Agribank tỉnh Ninh Bình trả 1 tỷ đồng; Chị Bùi Thị Kim Oanh – Agribank chi nhánh Thị xã Từ Sơn trả 901 triệu đồng; Chị Phạm Thị Hải – Agribank chi nhánh Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trả 550 triệu đồng; Chị Trần Thị Bích Liên – Agribank chi nhánh TP. Yên Bái trả 500 triệu đồng; Chị Phan Thị Minh – Agribank Bắc Nam Định trả 480 triệu đồng;...

Bên cạnh đó, Agribank còn có nhiều cán bộ trả nhiều món tiền thừa, như: Chị Nguyễn Thị Kim Cúc, Chi nhánh Phú Quý - Agribank Bình Thuận trả 301 món với số tiền 430 triệu đồng; Chị Đặng Thái Anh Thư, Chi nhánh Tịnh Biên - Agribank An Giang trả 228 món với tổng số tiền 417 triệu đồng; Chị Nguyễn Thị Thu Trang, Chi nhánh Hồng Ngự - Agribank Đồng Tháp trả 228 món với số tiền 328 triệu đồng; Chị Đinh Thị Kiều Oanh, Chi nhánh Tân Châu - Agribank An Giang trả 223 món, với số tiền 309 triệu đồng,…

Với đức tính thật thà, liêm khiết, tinh thần trách nhiệm cao và phong cách làm việc tận tâm, các cán bộ Agribank đã để lại trong lòng khách hàng nhiều ấn tượng tốt đẹp được đông đảo khách hàng tin yêu và khen ngợi, góp phần xây đắp uy tín thương hiệu Agribank. Đây cũng là một trong những nhân tố đưa hoạt động kinh doanh của Agribank ngày càng phát triển bền vững theo đúng triết lý kinh doanh của Agribank “Mang phồn thịnh đến với khách hàng”.

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2018 và các năm tiếp theo, nhằm mục đích hướng đến và phục vụ tốt hơn khách hàng, yếu tố con người và sự đoàn kết, đồng thuận, thực hiện nghiêm quy trình, chế độ nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước là yếu tố then chốt giữ vai trò quyết định tại Agribank. Agribank chú trọng từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đổi mới phong cách phục vụ, tác phong giao dịch. Mỗi cán bộ Agribank có thái độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, lịch sự, tận tình và chu đáo, qua đó góp phần tạo dựng niềm tin, giữ gìn uy tín đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Với phương châm hành động của Agribank là: “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” đã được các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống dày công xây dựng, những hành động đẹp của cán bộ Agribank diễn ra thường ngày, mọi nơi, mọi lúc, sẽ góp phần tích cực trong việc cùng dựng xây một Agribank gần gũi mà chuyên nghiệp, truyền thống mà hiện đại, đồng thuận, đoàn kết, kỷ cương, có trách nhiệm cao trước khách hàng và cộng đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy Agribank phát triển bền vững và thực hiện thành công cổ phẩn hóa trong năm 2019 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

P.V