Agribank nhận giải Chất lượng thanh toán xuất sắc năm 2018

Tham dự lễ trao giải, về phía ngân hàng J.P Morgan có ông Jason Clinton - Giám đốc phụ trách Quan hệ Định chế tài chính khu vực Đông Nam Á, bà Lê Thị Thanh Thủy - phụ trách Định chế tài chính của J.P. Morgan tại Việt Nam. Về phía Agribank có lãnh đạo một số Trung tâm, Ban thuộc Trụ sở chính và một số chi nhánh đại diện trên địa bàn Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng ban Định chế tài chính thay mặt Agribank nhận giải thưởng.

Từ năm 2012 trở lại đây, Agribank luôn được J.P.Morgan trao chứng nhận chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do tỷ lệ điện đạt chuẩn cao. Đặc biệt trong 03 năm gần đây, ngoài việc tỷ lệ điện đạt chuẩn ngày càng cao cùng với tỷ lệ điện tra soát thấp và tỷ lệ điện ghi sổ cao, Agribank đã liên tục được nhận giải “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc”. Để nhận được giải thưởng này, Agribank đã đáp ứng những tiêu chí khắt khe về đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế của J.P.Morgan.

Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” do một bộ phận độc lập tại Mỹ bình xét dựa trên nhiều tiêu chí để đánh giá tất cả các ngân hàng đại lý và đưa ra kết quả khách quan dựa trên các số liệu thực tế. Giải thưởng là sự công nhận khách quan về chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế của Agribank, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác lớn đối với Agribank.

Nhờ sự đổi mới và phát triển về dịch vụ công nghệ, Agribank luôn đạt tỷ lệ điện STP cao và liên tục nhận được các giải thưởng lớn từ các Ngân hàng đại lý lớn trên thế giới như Standard Chartered Bank, The Bank of New York Mellon, Wells Fargo Bank trong 10 năm trở lại đây. Việc Agribank nhận được giải thưởng từ J.P.Morgan lần này, với tỷ lệ đạt chuẩn ngày càng cao đã tiếp tục khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ thanh toán của Agribank trên thị trường quốc tế, đồng thời đây là động lực để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy lượng giao dịch thanh toán thương mại hai chiều.

J.P.Morgan là ngân hàng lớn thứ nhất tại Mỹ và thứ 6 trên thế giới về tổng tài sản với mạng lưới rộng khắp không chỉ tại Mỹ mà còn tại rất nhiều quốc gia trên thế giới. Agribank thiết lập quan hệ đại lý với J.P.Morgan từ năm 1995. Hai bên đã và đang có quan hệ hợp tác thương mại trên nhiều lĩnh vực đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, hỗ trợ đào tạo, chia sẻ thông tin. Đây là một trong những đối tác quan trọng của Agribank trong nhiều năm qua.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Agribank luôn là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về mạng lưới và quy mô với 2.235 chi nhánh, phòng giao dịch, mạng lưới thanh toán trong nước và quốc tế rộng lớn, tổng tài sản hơn 52 tỷ USD, nguồn vốn huy động trên 48 tỷ USD, tổng dư nợ hơn 40 tỷ USD, hơn 200 sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt giữ vai trò chủ lực trong cho vay nông nghiệp nông thôn, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm 73,6% tổng dư nợ của Agribank. Agribank cung cấp dịch vụ Thanh toán quốc tế tới 164 quốc gia, trải rộng khắp năm châu lục. Châu Á là thị trường thanh toán xuất nhập khẩu lớn nhất qua Agribank (tập trung ở một số quốc gia như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan) tiếp đến Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và Châu Phi.

P.V