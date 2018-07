Agribank tham dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp

Ứng dụng được các nền tảng công nghệ của CMCN 4.0 sẽ tạo cơ hội cho ngân hàng đi đầu trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ mới hiện đại và cung cấp tài chính toàn diện mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng. Các công nghệ mới cũng giúp giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch, tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, đi đôi với cơ hội cũng là thách thức và rủi ro đối với các ngân hàng: Phải cạnh tranh với các công ty tài chính – công nghệ (Fintech) về nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán; ngân hàng chịu áp lực lớn việc hoàn hiện cơ sở hạ tầng công nghệ, kĩ năng trình độ cán bộ phù hợp với thay đổi nhanh chóng các xu hướng công nghệ của CMCN 4.0; thách thức trong việc thay đổi mô hình kinh doanh với xu hướng giảm dần vai trò của các chi nhánh; thách thức trong việc phát triển kênh phân phối, các sản phẩm dịch vụ hiện đại và thách thức chung cho toàn hệ thống ngân hàng về bảo mật thông tin và an ninh mạng tài chính quốc gia, về các loại tội phạm công nghệ cao....

Các ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có Agribank cần xác định việc phát triển các dịch vụ ngân hàng để tồn tại và phát triển bền vững. Đồng thời, cần thiết đánh giá tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với lĩnh vực ngân hàng, từ đó điều chỉnh tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển cho phù hợp.

Với nền tảng hệ thống CNTT hiện đại và hơn 200 sản phẩm dịch vụ và tiện ích ngân hàng đang cung cấp trên thị trường, Agribank không chỉ đầu tư cho hệ thống thiết bị máy móc, phần mềm ứng dụng mà còn quan tâm đầu tư cho con người có trình độ làm chủ công nghệ. Agribank đã chủ động tiếp cận với CMCN 4.0 thông qua việc tổ chức nghiên cứu, tích cực tham dự và làm việc với tư vấn để sẵn sàng ứng dụng các giải pháp của CMCN 4.0; Agribank chủ động đã và đang tập trung toàn bộ các cơ sở dữ liệu, từng bước xây dựng hạ tầng điện toán đám mây riêng cho các hệ thống; Xây dựng kho dữ liệu tập trung đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng phân tích dữ liệu lớn theo các chuyên đề khác nhau phục vụ cho công tác quản trị và điều hành, dự đoán, dự báo; Phối hợp với các cơ quan cảnh báo an ninh mạng đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin. Xây dựng một ngân hàng hiện đại luôn là mục tiêu, nhiệm vụ của Agribank nhằm đáp ứng kịp thời, phù hợp nhu cầu, thị hiếu và trình độ của khách hàng, hoàn thành tốt sứ mệnh là NHTM giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.