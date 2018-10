Agribank tiếp Đoàn công tác Ngân hàng Nông nghiệp Hàn Quốc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phượng nhiệt liệt chào mừng các thành viên Đoàn công tác Nonghyup Bank và nhấn mạnh “Agribank luôn coi Nonghyup Bank là đối tác chiến lược của Agribank tại thị trường Hàn Quốc. Chúng tôi mong rằng hai ngân hàng tiếp tục thúc đẩy triển khai giao dịch trên tất cả các lĩnh vực như thương mại, chuyển tiền kiều hối, kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ.”

Cũng tại buổi làm việc, Ông Jung Ji Sung - Giám đốc Bộ phận Chiến lược Toàn cầu Nonghyup Bank đã có những chia sẻ về lịch sử 58 năm hình thành và phát triển của Nonghyup Bank. Ông phát biểu “Agribank và Nonghyup Bank có nhiều điểm tương đồng về mô hình và đối tượng phục vụ nên hai ngân hàng đã có mối quan hệ mật thiết, sâu sắc, hiệu quả. Tôi hi vọng trong tương lai giữa hai ngân hàng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác, thúc đẩy mối quan hệ Agribank – Nonghuyp Bank ngày càng bền chặt”.

Agribank và Nonghyup Bank đã có mối quan hệ hợp tác bền chặt trong nhiều năm qua

Agribank luôn là ngân hàng hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong 09 tháng đầu năm 2018, Agribank đã đạt được nhiều kết quả khả quan, vốn huy động thị trường 1 đạt hơn 48 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so đầu năm, tăng chủ yếu từ tiền gửi dân cư và tiền gửi Kho bạc nhà nước. Dư nợ cho vay đạt hơn 41 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,3% so với đầu năm, đạt 66% kế hoạch. Thu dịch vụ đạt 170 triệu đô la Mỹ, tăng 23,5% so với cùng kỳ, bằng 76,3% kế hoạch năm 2018. Thu nợ sau xử lý đạt 299 triệu đô la Mỹ, bằng 61% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 203 triệu đô la Mỹ. Agribank hiện có quan hệ với trên 10 triệu khách hàng cá nhân; 2.235 chi nhánh và phòng giao dịch; 01 chi nhánh tại Campuchia, 33 văn phòng đại diện với 06 công ty con trực thuộc, có quan hệ đại lý với 765 ngân hàng tại 86 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Agribank có quan hệ đại lý với 22 ngân hàng Hàn Quốc trong đó có Ngân hàng Nonghyup.