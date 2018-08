Agribank triển khai hoạt động tín dụng trọng tâm 05 tháng cuối 2018

Phó Tổng Giám đốc Phạm toàn Vượng trình bày báo cáo hoạt động tín dụng 07 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018

Đến 31/07/2018, nguồn vốn huy động thị trường I quy đổi VND đạt 1.114.602 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước tăng 6,5%), đạt 3,8% so với kế hoạch tăng trưởng. Dư nợ cho vay quy đổi VND (không bao gồm trái phiếu VAMC 23.278 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp 569 tỷ đồng) đạt 930.409 tỷ đồng, tăng 6,15% so với đầu năm (cùng kỳ năm trước +6,2%), trong đó: dư nợ cho vay đối với Hộ sản xuất và cá nhân là 653.500 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 70,2% trong tổng dự nợ cho vay nền kinh tế và dự nợ cho vay Doanh nghiệp đạt 276.909 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 29,8% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Thu dịch vụ đạt 3.205 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ; Thu nợ đã xử lý rủi ro, bán cho VAMC đạt 5.154 tỷ đồng, đạt 44,8% so với kế hoạch năm 2018.