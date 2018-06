Ấm tình người sau cơn lũ

Tính đến nay, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 19 người chết (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà; Lai Châu: 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập); người mất tích: 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi. Người bị thương: 12 người (Lai Châu: 11 người; Sơn La: 1 người).

Bên cạnh đó, 124 nhà bị đổ, cuốn trôi, 717ha lúa bị ngập, 486ha hoa màu bị thiệt hại, 196 con gia súc, 5.919 con gia cầm bị chết và 46ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại... Hạ tầng giao thông tại nhiều tỉnh vẫn còn rất ngổn ngang, gây tắc đường, cô lập nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải trao số tiền 300 triệu đồng cho tỉnh Hà Giang để khắc phục hậu quả do lũ gây ra Trước tình hình đó, NHCSXH đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và ủng hộ cho tỉnh Hà Giang, Lai Châu mỗi tỉnh 300 triệu đồng để thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn và trao quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra tại 2 tỉnh nói trên. Đối với các gia đình bị thiệt hại 100% về nhà cửa và tài sản, NHCSXH hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ gia đình, đối với những hộ bị thiệt hại 50% nhà cửa và tài sản, NHCSXH hỗ trợ 1 triệu đồng. Những suất quà hỗ trợ của cán bộ, viên chức và người lao động của NHCSXH tuy giá trị không lớn nhưng đó là tình tương thân, tương ái, luôn đồng hành với bà con trong việc sớm khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân thoát cơn đói, thiếu thốn, làm họ ấm lòng để tiếp tục đứng lên vượt qua khó khăn. Là một trong nhiều hộ bị thiệt hại của xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) bị ảnh hưởng trong trận lũ vừa qua, ông Lò Mí Dình, 80 tuổi cho biết: “Lũ vào tôi dọn đồ không kịp, bò dắt đi tránh lũ cũng không kịp. Lúc thóc ướt hết. Lũ xong, nhà tôi phải ăn nhờ nhà hàng xóm. Số tiền hỗ trợ từ NHCSXH này gia đình sẽ sử dụng mua thêm nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt trong những ngày sau lũ”. Anh Giàng Mí Chá, người dân tộc Mông, sống tại thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, vợ bị lũ cuốn trôi để lại cho anh 3 người con còn thơ dại, nhìn nhà cửa, ruộng vườn tan hoang mà nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm vất vả, giờ tay trắng lại hoàn tay trắng. Đến cả gạo cũng chẳng còn ăn. Vì vậy nhận món quà của NHCSXH chị run run xúc động: “Giờ gia đình tôi có tiền mua thêm gạo, thức ăn rồi. Cám ơn NHCSXH nhiều lắm”. Những chuyến xe cứu trợ liên tục về với các xã vùng lũ. Những món quà được trao tận tay người dân, đến từng ngôi nhà vừa chìm trong nước lũ. Chưa khi nào, lại có nhiều người đến với bà con sau mưa lũ như vậy. Và ở ngay tâm lũ, chúng tôi đã bắt gặp những nụ cười của đồng bào khi đón nhận những phần quà đơn sơ giữa dòng nước lũ, đó là nụ cười biết ơn của những con người đang phải gồng mình vượt qua khó khăn. Dưới đây là một số hình ảnh, được phóng viên chúng tôi gửi về từ vùng bị thiệt hại do lũ gây ra.

Tại tỉnh Lai Châu, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ Đoàn tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình ông Lò Mí Dình, 80 tuổi ở thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ

P.V