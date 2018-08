Bánh trung thu tự nhiên: Xu hướng tiêu dùng được ưa chuộng

Sử dụng các loại thực phẩm tự nhiên, an lành, an toàn là xu hướng tiêu dùng hiện nay của nhiều người, nhất là trong tình hình thực phẩm bẩn, thực phẩm có hại cho sức khỏe chưa được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ. Lại một mùa trung thu về, việc lựa chọn hộp bánh trung thu tự nhiên, dinh dưỡng, an toàn, chất lượng làm quà biếu tặng, để sử dụng chính là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng.