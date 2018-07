Bảo Việt tiếp tục đứng đầu Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm uy tín 2018

Bảng Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2018 là kết quả nghiên cứu độc lập và khách quan của Vietnam Report, đánh giá dựa trên dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn... ); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty bảo hiểm trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng;

(3) Điều tra khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/ dịch vụ bảo hiểm; Khảo sát nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các công ty bảo hiểm trong ngành; và Điều tra khảo sát về tình hình của các công ty bảo hiểm được thực hiện trong tháng 5/2018 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm...

Vươn tầm quốc tế, giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt luôn đi theo định hướng phát triển bền vững dựa trên yếu tố “Khách hàng làm trung tâm” để không ngừng nỗ lực phấn đấu tạo dựng, cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng cao nhất nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Không chỉ luôn tiên phong trong việc đón nhận những thách thức để biến thành cơ hội hoàn thiện doanh nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt còn luôn chú trọng vào việc cải tiến, nâng cao công tác chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng cũng như công tác bồi thường để mang lại sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng.

Trên đà tiến năm 2017 với những con số nổi bật về tổng doanh thu (gần 10.000 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng vượt bậc (24%), thị phần 19,5%, kết thúc Quý I/2018 Bảo hiểm Bảo Việt đã đạt được những kết quả đáng ấn tượng: giữ vững vị trí số 1 thị trường về tổng doanh thu phí bảo hiểm, tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với tốc độ bình quân thị trường (+29,1%), chiếm 21,3% thị phần tổng doanh thu phí. Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm y tế sức khỏe tăng trưởng mạnh tương ứng 43% và 53%.

Trong nhiều năm, Bảo hiểm Bảo Việt luôn khẳng định vị thế của doanh nghiệp đứng đầu, luôn kiến tạo và dẫn dắt thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, gắn bó chặt chẽ với cộng đồng dựa trên sự tin tưởng ủng hộ của khách hàng, nhà đầu tư cũng như các đối tác trong và ngoài nước.

Với khát vọng vươn xa để đến gần khách hàng hơn nữa, bên cạnh việc liên tiếp mở rộng quy mô, mạng lưới thông qua các hoạt động ký kết hợp tác, xúc tiến quan hệ bán hàng với nhiều đối tác lớn, uy tín trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực (ngân hàng, phát triển kênh bán, công nghệ số), Bảo hiểm Bảo Việt cũng không ngừng nghiên cứu để cho ra mắt nhiều sản phẩm đẳng cấp thế giới với các tính năng vượt trội như: Bảo hiểm ưu việt bệnh ung thư và tim mạch (PHCC), Bảo hiểm Y tế cao cấp (Intercare), Bảo hiểm Bão nhiệt đới (One Storm)… từ đó đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

“Thương hiệu Bảo hiểm Tốt nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí Global Brand Magazine trao tặng, “Nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2018” do Anphabe trao tặng; “Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ấn tượng nhất” trong số các doanh nghiệp sử dụng hệ thống Workplace trong khu vực do Facebook trao tặng – là những giải thưởng uy tín Bảo hiểm Bảo Việt đã vinh dự được nhận trong nhiều năm nhằm ghi nhận những thành quả vượt trội của doanh nghiệp.

Cũng trên định hướng ấy, Bảo hiểm Bảo Việt cũng là đơn vị đi đầu trong việc cập nhật và ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến là thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các hoạt động kinh doanh để mang lại cho khách hàng những trải nghiệm ngày một thuận tiện hơn, an toàn hơn; từ đó tạo ra được nhiều giá trị hơn cho hệ sinh thái thanh toán số, nâng trải nghiệm dịch vụ của người dùng Việt Nam lên một tầm cao mới cũng như góp phần mang chất lượng cuộc sống xã hội ngày một tốt hơn.

Bảo Việt Nhân thọ vượt lên trên các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường

Trong Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín, Bảo Việt nhân thọ là doanh nghiệp Việt duy nhất và giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này. Đây là kết quả của những nỗ lực phát triển, không ngừng đổi mới để nắm bắt cơ hội, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm mang đến chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, xây dựng niềm tin vững chắc trên thị trường.

Theo số liệu được công bố từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, năm 2017, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, chiếm 26,3% thị phần. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bảo Việt Nhân thọ giữ vững vị thế này, trong bối cảnh thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài.

Đến hết Quý I/2018, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu khi nắm giữ thị phần lớn nhất ngành bảo hiểm nhân thọ về cả doanh thu khai thác mới (22,1%) và tổng doanh thu phí bảo hiểm (28,1%), (Theo số liệu chính thức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính).

Để đạt được những kết quả ấn tượng này, Bảo Việt Nhân thọ đã không ngừng nghiên cứu và thiết kế các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế; mở rộng mạng lưới vững chắc, mở rộng kênh phân phối mới; mặt khác chú trọng vào việc đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện cam kết vững bền với khách hàng và khẳng định vị thế công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

Hiện tại giỏ sản phẩm hơn 50 loại của Bảo Việt Nhân thọ đang đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính và bảo vệ của khách hàng trong mọi giai đoạn của cuộc đời, trong đó nhiều sản phẩm đã được thị trường rất ưa chuộng và chiếm thị phần lớn.

Trong năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ đã ra mắt rất nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mới nhằm gia tăng giá trị bảo vệ, giúp khách hàng an tâm hơn khi gặp rủi ro phải đối mặt với những chi phí liên quan tới sức khỏe như sản phẩm “An Bình Thịnh Vượng”, “An Hưng Phát Lộc”, nổi bật với các quyền lợi phòng ngừa rủi ro trước các bệnh lý nghiêm trọng và tai nạn; hai sản phẩm bổ trợ mới là “Bảo hiểm chăm sóc y tế” và “Bảo hiểm tai nạn toàn diện” giúp giảm thiểu chi phí phát sinh và có nhiều quyền lợi hơn khi thực hiện các chi trả điều trị y tế. Kế hoạch năm 2018, Bảo Việt Nhân thọ sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt và ngày càng đa dạng của khách hàng.

Sức mạnh cạnh tranh của Bảo Việt Nhân thọ được củng cố khi xây dựng được một mạng lưới rộng khắp và vững chắc với mô hình các công ty thành viên trên khắp 63 tỉnh thành. Mới đây nhất, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Thanh Hóa ra mắt ngày 02/07/2018 đã nâng tổng số công ty thành viên trên hệ thống lên 76 công ty với hơn 350 văn phòng giao dịch, đưa thương hiệu Bảo Việt Nhân thọ đến gần hơn với người dân, nhằm phục vụ tốt nhất, tận tâm và thuận tiện nhất các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh chiến lược mở rộng, Bảo Việt Nhân thọ đồng thời không ngừng đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho hơn 190.000 tư vấn viên để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trên phạm vi quốc tế, năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ cũng đã vinh dự nhận giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam” do World Finance (Tài chính thế giới) và Global Banking & Finance Review (Tổ chức Tài chính và Ngân hàng toàn cầu của Anh Quốc) bình chọn.

Cùng trong năm 2017, Bảo Việt Nhân thọ được Global Banking & Finance Review vinh danh là “Công ty bảo hiểm nhân thọ vì sức khỏe cộng đồng” vì những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đóng góp xây dựng một cộng đồng khỏe thể chất, sáng tinh thần, tăng cường sức khỏe, bảo vệ cuộc sống thông qua chiến dịch “Bảo vệ Sức khỏe Việt”.

Thành công này là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng, đồng thời khẳng định những cố gắng tạo nên chất lượng dịch vụ vượt trội, uy tín thương hiệu của Bảo Việt Nhân thọ trong nhiều năm qua

