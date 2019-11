BSR đứng thứ 7 trong Top DN lớn nhất Việt Nam 2019

Quảng cáo

Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019

Công ty cổ phần (CTCP) Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những Doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam, đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019, Vietnam Report cũng công bố Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2019.

10 Doanh nghiệp được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019 vẫn là những cái tên quen thuộc như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Vingroup- CTCP; CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn; Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam; Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam. Năm 2019, BSR giữ vững vị trí thứ 7.

Trước đó, 9 tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó doanh thu thuần đạt 73.851 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đạt 6.937 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.344,6 tỷ đồng.

Công tác đảm bảo An ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ của BSR được đảm bảo; không có sự cố mất an ninh, cháy nổ, môi trường và mất ngày công lao động. Tính đến hết tháng 9/2019, Công ty đạt hơn 22,7 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở 107% công suất thiết kế. Công tác xử lý tình huống khẩn cấp, tầm soát rò rỉ, công tác bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ được tổ chức và thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, giữ ổn định Nhà máy.

Điểm nổi bật của BSR trong 9 tháng đầu năm 2019 là công tác tiết kiệm chi phí. Việc kiểm soát, tiết kiệm chi phí được lãnh đạo Công ty quán triệt đến từng CBCNV và được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác vận hành sản xuất của Nhà máy được duy trì ổn định tại công suất tối ưu, đồng thời các khoản chi phí sản xuất kinh doanh ngoài dầu thô như hóa phẩm xúc tác, chi phí sản xuất chung,… đều thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

