Chỉ cần có thẻ Agribank, ưu đãi hấp dẫn “băng băng” chạy về

Theo đó, từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 20/06/2019, khách hàng là chủ thẻ ghi nợ Agribank sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn như sau:

- Đối với chủ thẻ ghi nợ nội địa Agribank lần đầu liên kết trực tiếp thẻ hoặc kích hoạt Ví điện tử Moca (GrapPay by Moca): Từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 20/06/2019, tặng ưu đãi trị giá 200.000 đồng/chủ thẻ, tương đương 4 chuyến Grap trị giá 50.000 đồng/1 chuyến, khách hàng nhập mã AGRIBANK để được nhận ưu đãi đối với mỗi chuyến đi được thanh toán qua GrapPay by Moca.

- Đối với chủ thẻ đã liên kết thẻ ghi nợ nội địa với Ví điện tử GrapPay by Moca: Từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 03/06/2019, tặng ưu đãi trị giá 150.000 đồng/chủ thẻ tương đương 5 chuyến Grap trị giá 30.000 đồng/chuyến khi nạp từ 150.000 đồng vào Ví điện tử GrapPay by Moca. Ưu đãi sẽ được gửi vào mục My Rewards/Ưu đãi của tôi trong vòng 03 ngày làm việc khi hoàn thành thao tác nạp tiền.

Điều khoản và điều kiện áp dụng ưu đãi, Quý khách tham khảo chi tiết tại đây

Ngoài ra, với Ví điện tử Moca, khách hàng có thể kích hoạt GrabPay by Moca để hưởng các ưu đãi hàng ngày khi sử dụng các dịch vụ của Grab như GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabExpress, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn hay tại các cửa hàng trực tuyến.

Quý khách hàng có thể kết nối thanh toán với Ví điện tử Moca trên ứng dụng Moca hoặc trên ứng dụng Grab

Lưu ý: Để kết nối với Ví điện tử Moca, Thẻ Ghi nợ Nội địa Agribank của Quý khách cần được đăng ký thanh toán trực tuyến tại ATM/CDM, Agribank E-Mobile Banking hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của Agribank.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818 hoặc Website www.agribank.com.vn.

P.V