Chi trả hơn 200 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Bến Tre

Được biết, trước đó ông Phạm Văn Sống có vay vốn 200 triệu đồng từ Agribank Huyện Giồng Trôm để sử dụng cho phương án sản xuất kinh doanh của gia đình. Trong quá trình vay vốn, ông quan tâm đến sản phẩm bảo hiểm Bảo An Tín Dụng (BATD) nên đã tự nguyện tham với mức trách nhiệm 200 triệu đồng. Sau đó, không may ông Sống bị bệnh đột ngột qua đời. Ngay khi nhận được thông báo từ gia đình khách hàng, đại diện Agribank chi nhánh Giồng Trôm đến trực tiếp động viên thăm hỏi, phối hợp với ABIC – TP.HCM đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục, hồ sơ chi trả bồi thường 100% mức trách nhiệm (200 triệu đồng). Ngoài ra, ABIC còn trợ cấp lãi vay từ thời điểm phát sinh sự kiện bảo hiểm đến khi được chi trả đền bù (1.733.333 đồng) và hỗ trợ thêm gia đình 1 triệu đồng tiền mai táng phí. Số tiền chi trả đã góp phần tháo gỡ phần nào khó khăn trước mắt trong sự cảm động của đại diện người thân ông Phạm Văn Sống.

Trường hợp ông Phạm Văn Sống là một trong hàng nghìn trường hợp mà ABIC đã chi trả thông qua chương trình triển khai sản phẩm Bảo an tín dụng nhằm bảo hiểm cho người vay vốn tại Agribank trong những năm qua. Đây là một trong những sản phẩm bảo hiểm liên kết ngân hàng, khi xảy ra vấn đề bảo hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, Công ty Cổ phần ABIC sẽ thay mặt người vay trả cho ngân hàng số tiền tương ứng với số dư nợ được Bảo hiểm, số tiền còn lại (nếu có) sẽ được chuyển cho người được Bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp nhằm giảm bớt những khó khăn về tài chính cho gia đình. Ngoài ra, khi khách hàng vay vốn tại Agribank Bến Tre có tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an tín dụng sẽ được Ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất tiền vay để mua bảo hiểm Bảo an tín dụng

Theo số liệu bồi thường từ ABIC năm 2018, toàn tỉnh phát sinh 80 vụ bồi thường với số tiền 5 tỷ đồng. Tại địa bàn huyện Giồng Trôm ABIC đã chi trả và dự kiến chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 15 khách hàng với tổng số tiền 1,47 tỷ đồng (tỷ lệ bồi thường trên doanh thu 42,66%). Kết quả chi trả bảo hiểm từ năm 2010 đến nay, ABIC – TP.HCM đã giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho hơn 524 trường hợp khách vay vốn tại Agribank Bến Tre có tham gia bảo hiểm “Bảo an tín dụng” không may xảy ra rủi ro với tổng số tiền bồi thường trên 18,4 tỷ đồng.

Đến nay, ABIC đã triển khai thành công bảo an tín dụng trên toàn quốc, sản phẩm này đã trở thành điểm tựa cho cả người nông dân và ngân hàng trong quá trình đưa đồng vốn đến với nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Sản phẩm dịch vụ này đã mang lại lợi ích cho một bộ phận không nhỏ khách hàng; đặc biệt là các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và hộ nông dân sinh sống, hoạt động tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn... Tại Agribank, khách hàng vừa được tư vấn tiếp cận nguồn vốn, vừa được tư vấn tham gia bảo hiểm cho chính mình và cho chính khoản vay của mình đối với ngân hàng. Qua đó tạo được sự yên tâm về tinh thần cho người được bảo hiểm vì luôn có nguồn tài chính cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống; giảm được gánh nặng nợ nần của người thân hoặc không bị thanh lý tài sản khi rủi ro xảy ra, trong khi Agribank sẽ giảm được các khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi.

Cũng tại Bến Tre, nhiều hộ gia đình nhờ tham gia bảo hiểm “Bảo an tín dụng” đã được ABIC giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời. Do vậy, đã được đông đảo khách hàng vay vốn tại Agribank Bến Tre đón nhận, nhất là các hộ gia đình vay không có tài sản bảo đảm ở khu vực nông thôn; việc tham gia bảo hiểm “Bảo an tín dụng” đã trở thành sản phẩm quen thuộc, qua đó, nâng cao an toàn vốn để phát triển kinh doanh góp phần đắc lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.