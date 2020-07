Chuỗi chương trình 'Nhịp cầu nhà nông' kết thúc tốt đẹp

Từ ngày 07/7 đến 16/7, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với UBND, Hội Nông dân 3 tỉnh An Giang, Bến Tre, Long An và sự đồng hành của Đạm Cà Mau thuộc Công ty Cổ phần phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức thành công chuỗi 5 Chương trình Nhịp cầu nhà nông tại huyện Chợ Mới, thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang); huyện Mỏ Cày Bắc và huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) và huyện Cần Đước (tỉnh Long An).