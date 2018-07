Cienco4 phụng dưỡng suốt đời 23 Mẹ Việt Nam anh hùng

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018), từ ngày 22/7 đến ngày 23/7, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thái Tường - Phó Bí thư thường trực đảng ủy Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghệ An do Tập đoàn nhận phụng dưỡng suốt đời.