Công đoàn Than - Khoáng sản: Tăng thu nhập, giảm tai nạn lao động

Năm 2017, CĐ các cấp đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017; tuyên truyền chào mừng ngày chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5; tuyên truyền 127 năm ngày sinh nhật Bác, Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập CĐ Việt Nam 28/7; Tháng Công đoàn tham gia quản lý; Hội thi An toàn Vệ sinh viên giỏi năm 2017; tuyên truyền về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn để NLĐ hiểu, chia sẻ những khó khăn, đoàn kết đồng hành cùng doanh nghiệp; nắm bắt tư tưởng của NLĐ tại các đơn vị tái cơ cấu lại doanh nghiệp...

Kết quả thực hiện 10 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục “Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” bước đầu đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ mặc dù, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, song các cấp CĐ đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó nội dung nâng cao trình độ học vấn, tay nghề và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NLĐ, góp phần nâng cao vai trò tổ chức CĐ, từng bước nâng cao chất lượng sống cho NLĐ.

Hầu hết các đơn vị trong Tập đoàn đều có Quy chế phối hợp với cơ quan chuyên môn vận động, tạo mọi điều kiện cho CNVCLĐ học tập và nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề. Nhiều đơn vị đưa việc học tập nâng cao trình độ của NLĐ vào tiêu chuẩn xét thi đua, nâng bậc lương hàng năm.

Phong trào CNVCLĐ tự học tập được khuyến khích, góp phần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ. Quan tâm chỉ đạo xây dựng nhà ở cho NLĐ, Tổng giám đốc và CĐ đã thống nhất ban hành Nghị quyết và các giải pháp cụ thể để chăm lo xây dựng nhà ở cho công nhân đảm bảo văn minh, sạch đẹp.

Ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện 31 dự án xây dựng nhà ở công nhân với 32 nhà chung cư tổng cộng gần năm nghìn căn hộ cho thuê, nên vấn đề nhà ở công nhân đang từng bước được cải thiện. Mức ăn của công nhân hiện nay cũng được quan tâm, cải thiện.

Hầu hết các đơn vị khai thác than hầm lò đều tổ chức cho NLĐ ăn công nghiệp với mức từ 30.000 - 67.000 đồng/suất. Các đơn vị khai thác than lộ thiên và sàng tuyển, tiêu thụ than tổ chức ăn công nghiệp với mức từ 25.000 - 30.000 đồng/suất. Việc tổ chức ăn công nghiệp theo chế độ tự phục vụ với nhiều món để người ăn chọn các món cho phù hợp...

Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được các đơn vị và đoàn viên hưởng ứng tích cực. Từ năm 2007 - 2017, quỹ đã huy động được 14,964 tỷ đồng, giúp công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn cho trên 1.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động của quỹ trong những năm qua thực sự đã có hiệu quả tích cực, mang lại niềm vui cho nhiều gia đình công nhân nghèo, tăng niềm tin của NLĐ với tổ chức CĐ.

Cùng với việc tạo điều kiện ăn, ở, đi lại làm việc, 100% các đơn vị khai thác than hầm lò trang bị đầy đủ quần, áo, giầy, ủng, nước uống tinh khiết và các trang thiết bị đảm bảo an toàn cho NLĐ. Thợ lò sau ca làm việc được tắm nóng, lạnh, giặt sấy quần, áo, ủng, bố trí xe ca chất lượng cao đủ chỗ ngồi, để đưa đón công nhân. Số CNLĐ được khám sức khỏe định kỳ hàng năm đạt từ 95% trở lên trong đó công nhân làm nghề nặng nhọc độc hại và nữ CNLĐ được khám thêm một lần và khám chuyên khoa.

Trong năm qua, CĐ cũng phối hợp tổ chức Hội thảo đánh giá công tác chữa bệnh bụi phổi Silic và điều dưỡng phục hồi chức năng cho CNLĐ. Bệnh viện Than - Khoáng sản thực hiện trên 2.000 ca rửa phổi cho công nhân.

CĐ các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động cùng chuyên môn xây dựng và thực hiện quy chế khoán lao động đến NLĐ và nâng cao tiền lương, thưởng, nhiều đơn vị đã trả lương tháng 13, hỗ trợ tết nguyên đán và các ngày lễ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song hầu hết các đơn vị đã tổ chức tham quan nghỉ mát cho CNVCLĐ, nhiều đơn vị đã tổ chức cho 100% CNVCLĐ đi nghỉ, có đơn vị đã tổ chức cho công nhân cán bộ tiêu biểu đi tham quan nước ngoài từ đó tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy sản xuất.

Về tầm chiến lược, để có những đánh giá về thực trạng, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra, CĐ đã phối hợp với Viện Công nhân CĐ triển khai thực hiện và hoàn thành nghiệm thu đề tài: “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động ngành Than - Khoáng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Ngành đến năm 2020” .

